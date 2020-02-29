快訊

案34四名醫院接觸者確診 張上淳證實發生院內感染

案33旅日路徑全公布 曾赴大阪環球影城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平區福壽山農場千櫻園最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。圖／福壽山農場提供

台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。

福壽山農場因地理位置特殊，早期由中華電信設立電信發射塔，為偏遠地區帶來穩定的電信訊號，以及加強高山地區的緊急救援通訊，民國94年開始，農場收回電信塔下方耕地，改種植櫻花樹苗復育山林，就是現在的千櫻園，今年遊客走在櫻花林下抬頭看到櫻花與電信塔的景色，好像東京鐵塔一樣，意外在IG上成為熱門打卡點。

福壽山農場的千櫻園面積達13公頃，園區內遍植6000餘株的櫻花樹，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等5種，從2月中持續盛開到3月底，賞櫻季期間繁花如林，相當壯觀。

福壽山農場場長巫嘉昌表示，目前粉紅的富士櫻、昭和櫻已經花開7成，粉紅櫻花賞花期將一直到3月中旬，而粉白色系的吉野櫻、大島櫻也將從3月中接續盛開到4月初，千櫻園賞櫻季期間每日上午7時30分至下午4時30分，開放遊客參觀。

台中市和平區福壽山農場千櫻園最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。圖／福壽山農場提供

櫻花 賞櫻 東京鐵塔

延伸閱讀

夢幻賞櫻聖地又減一！韓國最大櫻花慶典「鎮海軍港節」 57年來首度取消

連假春暖陽明山昭和櫻盛開8成 3月中吉野櫻接力

139線櫻花開得正美！彰化縣「櫻花大道」長達2公里 228連假來趟賞櫻逍遙遊

櫻花正盛 北橫賞花吃美食

相關新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」...

守護移工健康 台中勞工局加強東協廣場防疫

台中疫情應變指揮中心昨天升級一級開設，市長盧秀燕會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。勞工局長吳威志立即率隊前往東...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

限定2天 到這裡買茂谷柑滿150元立即送文心蘭

台中市府農業局和東勢區公所合辦「茂現幸福谷意甘甜」促銷活動，今明兩日上午10時至下午4時在台中草悟道廣場舉辦，活動包括茂...

電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻

台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射...

搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物

台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處...

139線櫻花開得正美 228連假來趟賞櫻逍遙遊

「哇，好美的櫻花！」位在八卦山稜線的彰化縣139線，兩側景觀優美，向來是深受歡迎的單車運動路線，很多自行車騎士騎經芬園段...

原彰化地標整修／喬友大樓轉型商旅 3月底試營運

「喬友大樓」原是彰化地標，但歷經3次火災荒廢沒落，甚至成為髒亂點與治安死角，管委會積極活化整修，申請設立百香果商旅旅館案已經縣府批准，預計3月底試營運，將朝智能AI無人櫃台商旅規劃，並持續招商活化，盼帶動火車站商機。

台中老屋更新 最高補助7成

台中市雖是年輕城市，但屋齡逾30年多達40萬戶，市府今年編1000萬元，要補助老屋更快速更新；符合條件最高可補助總金額70％，都發局表示，日新戲院、中央書局、北區惠宇公爵大樓都是補助成功案例，中區「吳眼科」日式老屋還在進行中。

中部50宮廟防疫祈福 分組祭拜

中部50家宮廟昨天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與的信眾在開放寬敞空間參加法會，主祭者之間的距離也加大許多，以加強防疫；南投也有宮廟取消或延期大型會香與遶境活動，全力配合政府防疫工作。

中市防疫一級開設 世界蘭展延期

新冠肺炎疫情增溫，台中市疫情應變指揮中心跟進中央提升至一級開設，各局處盤點如何超前準備，原訂要如期舉行的世界蘭展也宣布延期。但南投縣認為目前南投疫情控制穩定，暫維持二級開設。

台中一級開設！世界蘭展延後舉辦 預訂票可全額退票

世界蘭展原定3月9日至3月18日在台中花博外埔園區舉辦，台中市政府今天宣布疫情應變指揮中心提升為一級開設，因為疫情考量，...

熱門新聞

嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁

部落限速30公里！南橫公路交通大執法首日開單141張

汐止神還原「中華商場」 最快下周決定是否開放

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

搭客運戴口罩首日 遇無口罩乘客高雄業者協助解圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。