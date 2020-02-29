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電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻
台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射塔，在紅白相間的電塔下賞櫻，氣氛浪漫，景色絕美，彷彿置身東京鐵塔一樣。
福壽山農場因地理位置特殊，早期由中華電信設立電信發射塔，為偏遠地區帶來穩定的電信訊號，以及加強高山地區的緊急救援通訊，民國94年開始，農場收回電信塔下方耕地，改種植櫻花樹苗復育山林，就是現在的千櫻園，今年遊客走在櫻花林下抬頭看到櫻花與電信塔的景色，好像東京鐵塔一樣，意外在IG上成為熱門打卡點。
福壽山農場的千櫻園面積達13公頃，園區內遍植6000餘株的櫻花樹，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等5種，從2月中持續盛開到3月底，賞櫻季期間繁花如林，相當壯觀。
福壽山農場場長巫嘉昌表示，目前粉紅的富士櫻、昭和櫻已經花開7成，粉紅櫻花賞花期將一直到3月中旬，而粉白色系的吉野櫻、大島櫻也將從3月中接續盛開到4月初，千櫻園賞櫻季期間每日上午7時30分至下午4時30分，開放遊客參觀。
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