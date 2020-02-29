黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」美名不脛而走，由於正逢228連續假期，吸引許多民眾前往欣賞。

彰南路從寶藏寺前延伸到寶山社區的黃花風鈴木，近日大爆發，黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，兩側農田秧苗才剛新植，黃花搭著綠色阡陌，好一幅美麗的農村景象。

黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣在台一線溪州路段以及芬園鄉彰南路最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，近年來，進入初春，所呈現黃金大道的景致，美不勝收，都常吸引民眾前來賞花。

芬園鄉彰南路這條黃金大道很受遊客歡迎，其實是經過一番波折，約10多年前，芬園鄉公所種下黃花風鈴木時，曾受農民阻撓，擔心樹木遮蔭影響稻作生長，一度想動手砍樹，5公里長的距離，至今路段仍得以維持。

今年因為少雨且暖冬，彰南路黃花風鈴木開得格外茂盛，當芬園鄉黃花鈴木盛開訊息傳開後，由於正逢228連假，吸引許多人專程前來拍照取景。