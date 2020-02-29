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黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」美名不脛而走，由於正逢228連續假期，吸引許多民眾前往欣賞。

彰南路從寶藏寺前延伸到寶山社區的黃花風鈴木，近日大爆發，黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，兩側農田秧苗才剛新植，黃花搭著綠色阡陌，好一幅美麗的農村景象。

黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣在台一線溪州路段以及芬園鄉彰南路最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，近年來，進入初春，所呈現黃金大道的景致，美不勝收，都常吸引民眾前來賞花

芬園鄉彰南路這條黃金大道很受遊客歡迎，其實是經過一番波折，約10多年前，芬園鄉公所種下黃花風鈴木時，曾受農民阻撓，擔心樹木遮蔭影響稻作生長，一度想動手砍樹，5公里長的距離，至今路段仍得以維持。

今年因為少雨且暖冬，彰南路黃花風鈴木開得格外茂盛，當芬園鄉黃花鈴木盛開訊息傳開後，由於正逢228連假，吸引許多人專程前來拍照取景。

芬園鄉長林世明說，芬園鄉除了彰南路的「黃金大道」外，在139線大彰路的「櫻花大道」也同時間盛開，來一趟芬園可同時欣賞不同的花開景致，建議遠程而來的遊客，在賞花之餘，還可以去彰南路側的寶藏寺走走，以及品嘗社口肉圓、肉粽等美食，採買楓坑米粉，享受難得的清閒。

彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」，吸引許多民眾前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」，吸引許多民眾前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
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彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。記者劉明岩／攝影

風鈴木 賞花

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