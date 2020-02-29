守護移工健康　台中勞工局加強東協廣場防疫

台中疫情應變指揮中心昨天升級一級開設，市長盧秀燕會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。勞工局長吳威志立即率隊前往東協廣場、台中公園、湖心亭等移工聚集處訪視宣導，並提醒東協廣場及周邊店家提供酒精或消毒液，落實防疫觀念。

台中市移工人數是全國第二多，尤其假日中部地區的移工多會聚集在台中消費，勞工局帶著印有多國語言的海報，以簡單的圖示及文字加強防疫宣導，讓移工更了解防疫措施，未來也會規畫常態性宣導及防疫檢查作業。

吳威志表示，市府會提醒東協廣場及周邊店家提供酒精或消毒液，並請東協廣場及台中公園周邊店家協助張貼宣傳海報，如有勞工確診，勞工局將立即通報，並停工檢查、協助隔離；為避免移工非法來台工作造成防疫缺口，將會同移民署追蹤醫院仲介外籍看護情形。

勞工局表示，先前已印製多國語言（英文、印尼文、越南文及泰文）海報張貼在大眾運輸、長照機構及醫院、養護中心、各商圈管理委員會、觀光景點張貼。

勞工局也呼籲，雇主如有聘僱移工需求，應循合法管道，勿圖一時方便而聘僱非法移工，如經查獲將依就業服務法處15萬元以上、75萬元以下罰鍰；也提醒移工朋友如身體不適請立即就醫，可撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助，如移工自母國返回工作地，接獲需居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，應遵循規定，雇主不得拒絕。