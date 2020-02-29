搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物
台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處副處長林儒良感謝企業拋磚引玉、善盡社會責任，樂捐所得將用於動物保護業務，打造友善動物城市。
台中市動保處與台中大遠百去年合辦夏日認養會，推廣寵物認養不棄養觀念，今年春節期間又推出搭旋轉木馬做公益活動，民眾只要自由樂捐，即可搭乘設在遠百廣場上的旋轉木馬，並把所得款項全數捐贈給「台中市動物福利基金」。
動保處指出，為提升動物福利，台中市率先於101年起設立「台中市動物福利基金」，專用於推展各項動物保護業務，基金來源除由公庫編列預算撥入外，也仰賴關心動物福利的民間企業及民眾捐贈挹注，感謝每一筆愛心捐款，盼在政府及民間共同努力下，讓台中成為友善動物的城市。
大遠百昨日舉行捐贈儀式，動保處副處長林儒良代表市府受贈，並回贈台中大遠百襄理張東明感謝狀，動保處也於活動現場設攤，宣導尊重生命、愛護動物的理念，吸引許多民眾參加。
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