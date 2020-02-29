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搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市動保處與台中大遠百今年春節期間推出搭旋轉木馬做公益活動。圖／台中市動保處提供
台中市動保處與台中大遠百今年春節期間推出搭旋轉木馬做公益活動。圖／台中市動保處提供

台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處副處長林儒良感謝企業拋磚引玉、善盡社會責任，樂捐所得將用於動物保護業務，打造友善動物城市。

台中市動保處與台中大遠百去年合辦夏日認養會，推廣寵物認養不棄養觀念，今年春節期間又推出搭旋轉木馬做公益活動，民眾只要自由樂捐，即可搭乘設在遠百廣場上的旋轉木馬，並把所得款項全數捐贈給「台中市動物福利基金」。

動保處指出，為提升動物福利，台中市率先於101年起設立「台中市動物福利基金」，專用於推展各項動物保護業務，基金來源除由公庫編列預算撥入外，也仰賴關心動物福利的民間企業及民眾捐贈挹注，感謝每一筆愛心捐款，盼在政府及民間共同努力下，讓台中成為友善動物的城市。

大遠百昨日舉行捐贈儀式，動保處副處長林儒良代表市府受贈，並回贈台中大遠百襄理張東明感謝狀，動保處也於活動現場設攤，宣導尊重生命、愛護動物的理念，吸引許多民眾參加。

台中市率先於101年起設立「台中市動物福利基金」，打造友善動物城市。圖／台中市動保處提供
台中市率先於101年起設立「台中市動物福利基金」，打造友善動物城市。圖／台中市動保處提供

台中市 認養 春節

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