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139線櫻花開得正美 228連假來趟賞櫻逍遙遊
「哇，好美的櫻花！」位在八卦山稜線的彰化縣139線，兩側景觀優美，向來是深受歡迎的單車運動路線，很多自行車騎士騎經芬園段長達2公里的「櫻花大道」時，都不禁為兩側正在綻放的美麗櫻花，放慢速度，甚至駐足欣賞。張洲府說，139線的櫻花會持續開到3月為止，賞花要快。
139線的櫻花大道是從進芬到同安段，是10年前，由知名「櫻花張」張洲府捐贈，兩側共種植八重櫻、河津櫻及富士櫻3大品種550棵，每年二月盛開時，是139線另一美麗風景。
228連假期間，櫻花大道的櫻花正好大開，沿途深紅、粉紅花朵爭妍鬥豔，尤其是富士櫻開得最美，令人賞心悅目，為道路景觀增色不少。
很多自行車騎士從彰化市方向騎來，正好逢上坡，騎得特別吃力，卻因放慢速度，更能欣賞櫻花之美，很多騎士都不禁拿機手機拍照，開心地說，不用出國或上高山，就可以欣賞櫻花。
不過，櫻花大道的櫻花卻面臨了白蟻為害，張洲府說，因縣府當年栽種時，是用杉木支撐花櫻樹，因杉木長期受到白蟻啃食，吃光了杉木，進而啃食櫻樹。他已建議縣政府噴藥防治外，也全面抽換杉木，改為錏管支撐，除了更牢固，也可以防治蟻害。
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