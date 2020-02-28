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台中一級開設 世界蘭展延後舉辦 預訂票可全額退票
世界蘭展原定3月9日至3月18日在台中花博外埔園區舉辦，台中市政府今天宣布疫情應變指揮中心提升為一級開設，因為疫情考量，市府已取得世界蘭花會議組織認同，宣布蘭展延後舉辦。台中市農業局主任秘書陳柏宏表示，預訂票的民眾可全額退費；市府今天也宣布，台中市長青學苑課程延後、親子館閉館，至4月6日開學、開館。
台中市農業局指出，這次活動是世界蘭花會議組織在1954年成立後首次在台灣舉辦，2014年爭取到主辦權後，市府與台灣蘭花產銷發展協會歷經3年籌備，過程中所衍生的相關成本，都會研擬因應措施，將損失降至最低。
農業局表示，蘭展延期後，包括園區內部分硬體設備與布置用品，將評估延期使用的可行性，節省復辦成本；蘭花配合產期與開花時程，已事先預購完成，將協調蘭協規劃作為公益使用，全力保障花農權益。
農業局說明，世界蘭展採售票制，全票250元、市民、學生及外縣市65歲以上民眾享有100元優惠價，退票則依照既定規則辦理，退票10%手續費，則由蘭協全部負擔，民眾全額退費。
台中市社會局推出的長青學苑本預計在3月2日開學，因應新冠肺炎疫情，社會局今天宣布，長青學苑課程全面延至4月6日開學，另外親子館部分也將閉館至4月6日開放，避免群聚感染。
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