彰化喬友大樓將轉型智慧AI商旅 預計3月底試營運

彰化市喬友大樓原是彰化地標大樓，但歷經三次火災後而荒廢沒落，甚至成為髒亂點及治安死角，在管委會積極活化整修後，申請百香果商旅旅館案縣府已批准，預計3月底試營運，將朝智能AI無人櫃台商旅規劃，並持續招商進行活化，帶動火車站商機。

喬友大廈1993年開幕，當時設有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，曾是彰化市最熱鬧的地標大樓，但因火災及管理不善，荒廢10幾年。

喬友大廈管委會主委蔡進峰說，管委會積極整修大樓及進行轉型，7、8、9樓已裝潢成商旅，共有68個房間，初期8、9樓共有47間房間將先試營運，早期喬友大樓管線整幢樓相通，現在已改為每個房間都是獨立空調房間，絕對能有效防疫，目前正在向縣府申請旅館特許執照作業中。

彰化縣府城市暨觀光發展處處長田飛鵬表示，喬友大樓的商旅案27日已批准，待廠商繳規費領牌即完成所有程序，縣府將持續輔導，希望能引進更多優質業界進駐，藉由喬友大樓的重新整裝將帶動火車站附近的商機，相信活化後的大樓會讓人耳目一新。

蔡進峰說，原本是希望能在今年媽祖進香活動前商旅就可開幕，也可紓解媽祖進香活動彰化市旅宿一房難求情況，但現在受疫情影響，大甲媽祖等活動也延後，所以商旅試營運時間也將延到3月底。

喬友大廈目前一樓還是遊戲場，蔡進峰說，有健身中心和補習班、餐廳等業者都有意願進駐，地下三樓則為停車場，可停放80部車輛，將持續招商。