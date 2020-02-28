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全球剩千隻 瀕危「江豚」命喪桃園沿海

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
海巡在桃園埔心河口發現死亡擱淺鯨豚，經專家確認為瀕危的江豚。圖／海巡提供
海巡在桃園埔心河口發現死亡擱淺鯨豚，經專家確認為瀕危的江豚。圖／海巡提供

海巡署北部分署第八岸巡隊今天早上9點多，於岸際巡查時在埔心河沿岸發現1隻鯨豚擱淺，經專家確認是全球估計剩1000隻的保育類瀕危物種「江豚」，且體長達184公分，應為成年鯨豚，在海巡人員、專家合作下，已經死亡江豚帶回冰存，後續將解剖釐清死因，以利相關研究。

海巡表示，今天早上第一機動巡邏站在人員巡查經埔心河岸，發現有岸邊有隻已經明顯死亡的擱淺鯨豚，經拍照、視訊與中華鯨豚協會聯繫，專家確認是隻保育類瀕危物種江豚，另經現場測量，這隻死亡的江豚長達184公分。

海巡說，今中午12點由中華鯨豚協會到場，把江豚屍體帶回暫時冰存，後續會載送到國立自然科學博物館解剖釐清死因。

江豚又稱「露脊鼠海豚」，屬瀕臨絕種野生動物，成年體介於120至190公分，體重30至45公斤，分布印度洋至西太平洋近岸，另分為棲息中國長江、日韓海域及亞洲等3個大類群，台灣主要出現在台灣海峽水域，金門、馬祖地區較常見，但因棲地受破壞，數量逐年減少。

海巡在桃園埔心河口發現死亡擱淺鯨豚，經專家確認為瀕危的江豚。圖／海巡提供
海巡在桃園埔心河口發現死亡擱淺鯨豚，經專家確認為瀕危的江豚。圖／海巡提供

鯨豚 海巡署 台灣海峽

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