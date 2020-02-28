疫情影響 南投3月限定高山美景活動取消改為預約進場

台大山地實驗農場3月14日至31日舉辦一年一度的開放付費入場活動「春之饗宴」，因考量新型冠狀病毒疫情影響，取消辦理今年春之饗宴大型開放活動。但想參觀的民眾仍可透過預約，以生態體驗營隊方式把握機會賞花。

台大梅峰農場位於南投縣仁愛鄉海拔2100公尺的高山溫帶區，平時需要團體預約才能進入，每年3月中才會舉辦「春之饗宴」開放半個月讓一般遊客參觀，堪稱是限定版的高山花園美景。但今年因為新冠肺炎病毒受波及，實驗農場決定取消春之饗宴活動，讓等待許久的遊客相當失望。

台大實驗農場說，春之饗宴取消，自組10人可報名當日遊程，參加上午或下午導覽，或參加單人即可報名，6人成團之兩天一夜遊程，均由專業的環境教育人員提供導覽服務。場內除提供輕食例如肉粽及菜包等，限量便當預訂服務，但賞花及預訂便當需在4天前電話預約喔！相關收費方式請上農場官網https://mf.ntu.edu.tw/查詢，預約電話049-2802499、049-2803891。

場區種植的鬱金香、陸蓮、白頭翁、葉牡丹與虞美人等溫帶花卉盛開依舊。3月14日白色情人當天穿著情侶裝或親子裝等團服，可獲贈室內空氣清淨植物薄荷小盆栽一盆，現場還有原鄉攤商或中區環境教育場所聯盟來場設攤推廣。攝影比賽延至在地蔬食活動7、8月間舉辦。

場區內定期清潔消毒，各建築出入口處有酒精供民眾消毒使用，加強防疫措施，請民眾安心出遊賞花。臺大山地農場位於南投縣仁愛鄉，臺14甲線約14.5公里處。預約入場車輛免費停車；大眾運輸請搭乘南投客運於「梅峰」站下車，詳細班次請見南投客運官網http://www.ntbus.com.tw/。