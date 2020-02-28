台中一級開設陪病者建檔、大型活動怎麼辦？都要請示中央

新冠肺炎疫情增溫，台中市因應中央，今天宣布台中市疫情應變指揮中心提升至一級開設，各局處盤點如何超前準備。台中市衛生局長曾梓展說明，對於外籍移工，市府將到東協廣場、台中公園等外籍移工聚集處衛教，醫院陪病者要登記，至於大型活動是否舉辦？人數是超過50人或超過100人？以及醫院醫事人員不能出國，衛生所的醫事人員是否納入？都要請示中央。

台中市長盧秀燕說，台中目前也沒有移工確診案例，市府將與中央保持聯繫通報，針對東協廣場等外籍移工聚集地加強關心與宣導，全力杜絕防疫缺口。

曾梓展說明，對於外籍移工，市府將到東協廣場、台中公園等外籍移工聚集處衛教，讓移工有資訊，在身體不舒服時，可以找到醫療服務。今天起，醫院陪病者依規定為1人，家屬探視同一時間2人，都要建檔登記、並落實「TOCC」機制，即詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等，並遵循相關感染管制措施及通報流程。

盧秀燕說，台中市居家檢疫人數逐漸下降當中，由春節最多達2500人，目前已降至約850人左右。台中已成立居家隔離及檢疫關護中心，各項通訊診療、社區感染兵棋推演及防疫物資整備都執行中，如有需要也會依醫療網指揮官指示，必要時，按照中央規定，於4至8小時內，逐層清空非急診病患，完成應變醫院部立台中醫院清空收治作業。