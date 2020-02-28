因應新冠肺炎疫情 彰化縣二二八紀念活動規模縮小

彰化縣二二八和平紀念日活動因應新冠肺炎疫情，縮小規模，彰化縣長王惠美表示，目前已在評估數個地點設置228紀念碑，她也提及疫情說，雖然彰化因白牌計程車司機的家庭群聚而有7例新冠病毒個案(2人住台中)，但在完整的疫調後也獲控制，大家不要恐慌，但也要做好防護。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣北斗鎮二二八暨人權紀念館舉行，王惠美與彰化縣二二八關懷協會創辦人林才壽、彰化縣228關懷協會理事長楊澤民及二二八受難者及家屬參與祈福默禱。

在「希望曙光」樂曲下揭開序幕，彰化縣二二八紀念活動以往大約都有200、300人參加，今年只有228家屬和縣府主辦單位人員約50人參加，以避免群聚人數太多，彰化縣長王惠美向二二八受難者及家屬致意並獻上和平花束。

王惠美說，二二八事件至今已歷經73年，對於事件受難者及家屬來說，傷痛真實存在，記憶依舊歷歷在目，希望藉由和平紀念活動的舉行，表達對於二二八受難者及家屬最誠摯的感念與關懷，撫慰受難者及家屬的創痛。去年林才壽理事長

建議能在彰化縣設立二二八事件紀念碑讓大家能紀念追思緬懷，縣府已積極規畫選址中。

王惠美也特別提及目前彰化防疫工作大家可以放心，因為在計程車司機家族發生群聚感染後，彰化縣衛生局和警方在第一時間已進行清查感染源，該隔離就隔離，該消 毒就消毒，該篩檢就篩檢，但在疫情不知何時會結束情形下，大家還是需要做好防護，進出醫院一定要戴口罩，搭計程車、公車等密閉空間、有慢性病者、跟人有近距離接觸也要戴口罩，若是健康人或在戶外空間就不必戴口罩，希望大家共體時艱，一起度過疫情難關。

今年紀念日活動首度與彰化縣文化局「春遊郡守人權藝起玩」人權紀念館導覽結合，由文化局志工隊北斗分隊導覽紀念館館藏二二八事件史料，讓大家追思先人，更了解二二八歷史。