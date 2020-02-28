快訊

紐西蘭宣告失守 首例新冠肺炎確診

日本新冠肺炎第9死！和歌山濟生會醫院確診翁病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應新冠肺炎疫情 彰化縣二二八紀念活動規模縮小

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣北斗鎮二二八暨人權紀念館舉行，彰化縣長王惠美二二八受難者及家屬致意並獻上和平花束。記者林宛諭／攝影
彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣北斗鎮二二八暨人權紀念館舉行，彰化縣長王惠美二二八受難者及家屬致意並獻上和平花束。記者林宛諭／攝影

彰化縣二二八和平紀念日活動因應新冠肺炎疫情，縮小規模，彰化縣長王惠美表示，目前已在評估數個地點設置228紀念碑，她也提及疫情說，雖然彰化因白牌計程車司機的家庭群聚而有7例新冠病毒個案(2人住台中)，但在完整的疫調後也獲控制，大家不要恐慌，但也要做好防護。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣北斗鎮二二八暨人權紀念館舉行，王惠美與彰化縣二二八關懷協會創辦人林才壽、彰化縣228關懷協會理事長楊澤民及二二八受難者及家屬參與祈福默禱。

在「希望曙光」樂曲下揭開序幕，彰化縣二二八紀念活動以往大約都有200、300人參加，今年只有228家屬和縣府主辦單位人員約50人參加，以避免群聚人數太多，彰化縣長王惠美向二二八受難者及家屬致意並獻上和平花束。

王惠美說，二二八事件至今已歷經73年，對於事件受難者及家屬來說，傷痛真實存在，記憶依舊歷歷在目，希望藉由和平紀念活動的舉行，表達對於二二八受難者及家屬最誠摯的感念與關懷，撫慰受難者及家屬的創痛。去年林才壽理事長

建議能在彰化縣設立二二八事件紀念碑讓大家能紀念追思緬懷，縣府已積極規畫選址中。

王惠美也特別提及目前彰化防疫工作大家可以放心，因為在計程車司機家族發生群聚感染後，彰化縣衛生局和警方在第一時間已進行清查感染源，該隔離就隔離，該消 毒就消毒，該篩檢就篩檢，但在疫情不知何時會結束情形下，大家還是需要做好防護，進出醫院一定要戴口罩，搭計程車、公車等密閉空間、有慢性病者、跟人有近距離接觸也要戴口罩，若是健康人或在戶外空間就不必戴口罩，希望大家共體時艱，一起度過疫情難關。

今年紀念日活動首度與彰化縣文化局「春遊郡守人權藝起玩」人權紀念館導覽結合，由文化局志工隊北斗分隊導覽紀念館館藏二二八事件史料，讓大家追思先人，更了解二二八歷史。

王惠美 二二八事件

延伸閱讀

彰縣石笱排水10月底整治完畢 將種黃花風鈴木美化

安心居家隔離檢疫 彰化縣成立關懷服務中心

大甲媽遶境如期舉行 王惠美：媽祖應允自有道理

大甲媽不畏疫如期遶境 王惠美：有問媽祖 自有道理

相關新聞

求新冠肺炎快離開地球 祈天彌災賜福法會50宮廟參加

祈求新冠肺炎快離開地球！中部50間宫廟今天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與信眾...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

因應新冠肺炎疫情 彰化縣二二八紀念活動規模縮小

彰化縣二二八和平紀念日活動因應新冠肺炎疫情，縮小規模，彰化縣長王惠美表示，目前已在評估數個地點設置228紀念碑，她也提及...

台中居家檢疫恐爆增有人想拜媽祖趴趴走 公所人仰馬翻

台中市政府統計，台中市因新冠肺炎疫情居家隔離74人，居家檢疫850人，其中24人因想去白沙屯向媽祖祈求平安、買菜、去土地...

228連續假期首日 彰化南下路段湧車潮

228連續假期首日，國道一號台中王田到彰化員林路段今天上午10點多就開始湧入大量車潮，時速約在40、50公里；國道三號烏...

台中二二八追思 心冠肺炎取消紀念音樂會

今年是228事件73周年，台中市今天上午在東區東峰228紀念公園、大里區國光公園舉行和平紀念追思會，以「希望、和平」為主...

228連假泰安櫻花季賞花人潮多 有集點抽獎活動

今天是228連假首日，台中后里泰安派出所旁的櫻花季活動，今年因天候因素花期延後，目前舉辦到3月1日，228連假期間開滿花...

三月封閉豐興路至鎌村路段 替代道路豐原人看過來

為配合交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國4豐潭段第C714標潭子交流道工程」，將於109年3月1日起至3月31日止於...

討回棺材本！ 彰市老人互助會員 縣府陳情

彰化市老人會附設「往生互助會」，因會員數減少，入不敷出決定清算，會員不滿拿回互助金大為縮水，約300名自救會成員昨天到縣府陳情，要求討回「棺材本」，卻因互助會未合法登記，處理相當棘手；台中市合法登記成立的「往生互助會」有9家，會員權益相對較能得到保障。

南投補助節能家電 每台最高3千

南投縣府發布「設備汰換與智慧用電補助計畫」，除了服務業、政府機關學校、集合式住宅及辦公大樓可更換照明、能源管理系統外，一般住宅冰箱、冷氣機也有汰舊換新補助，每台最高補助3000元，響應節能省電也能賺好康。

疫情來亂 世界蘭展會議 2成學者不來

世界蘭花會議、展覽，預定3月在台中登場，受新冠肺炎疫情影響，3年一度的國際蘭壇盛事已有1至2成報名學者緊急取消行程；台灣蘭花產銷發展協會表示，國際航班隨疫情大亂，日、韓疫情發展加速，協會會持續關注，目前會議將如期舉行。

彰縣石笱排水10月底整治完畢 將種黃花風鈴木美化

彰化縣石笱排水長21公里，是縣內重要區域排水，兩側現有水防道路是大村鄉與員林市居民往來的外環道路，但現況寬窄不一、會車不易，縣府爭取中央治水預算，一、二、三期工程在2018年底都已完成，為營造特色水岸，規畫在水岸兩側種169棵黃花風鈴木，並搭配南美蟛蜞菊點綴河岸景觀。

熱門新聞

影／大甲媽祖遶境延期關鍵！陳時中證實和顏清標通過電話

3張發票換1株 基隆七堵苗圃將送5千株樹苗、花苗

一通電話逆轉？大甲媽遶境延期

陳凝觀嗆只求媽祖就不要看醫生 陳揮文反問：憑什麼？

延期比停辦費事 顏清標：訪宮廟致歉頻挨罵

防疫最大 新北延後校務評鑑、3月校慶園遊會暫停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。