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台中居家檢疫恐爆增有人想拜媽祖趴趴走 公所人仰馬翻

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市民政局長吳世瑋說明，台中市居家檢投者靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，各公所全數下來輪班，已經人仰馬翻。記者趙容萱／攝影
台中市民政局長吳世瑋說明，台中市居家檢投者靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，各公所全數下來輪班，已經人仰馬翻。記者趙容萱／攝影

台中市政府統計，台中市因新冠肺炎疫情居家隔離74人，居家檢疫850人，其中24人因想去白沙屯向媽祖祈求平安、買菜、去土地公廟拜拜趴趴走違反居家檢疫，依法開罰。台中市民政局長吳世瑋說，台中市居家檢投者靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，各公所全數下來輪班，已經人仰馬翻，隨著韓、義入境旅客居家檢疫，預計居家檢疫人數會爆增至一、二千人，接下來要想辦調人，不排從戶政事務所調人協助。

中央流行疫情指揮中心宣布，24日起韓國旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊，自25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，27日零時起入境之本國籍人士實施14天居家檢疫。27日起提升義大利旅遊疫情建議至第三級警告(Warning，28日零時起，自義大利入境，需進行14天居家檢疫。

台中市衛生局說明，因應新冠肺炎，自中港澳、韓國、義大利等地入境旅客須居家檢疫14天，由民政單位每天1次健康關懷，不得外出；與確診個案有接觸者須居家隔離14天，由衛生單位每天2次健康關懷，不得外出。中央通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，2月25日起，違反居家隔離者加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫者加重罰，最低10萬至最高100萬元。

台中市政府統計，目前台中市居家隔離74人、解除72人，居家檢疫850人，解除1949人，其中24人因趴趴走違反居家檢疫，其中有一對大里夫妻相偕去買菜，還有人想去白沙屯向媽祖祈求平安，被民政單位攔下來，這24將被依法開罰。

台中市民政局長吳世瑋說，人數每天都在變動，人數最多超過2500人，靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，大里區有里幹事一個人要關懷6到7人，居家檢疫者都不能出門，有些人獨居連吃飯都有問題，靠里長熱心送餐或送相關物資；很多里長盡忠職守，規定只要打電話追蹤關懷，很多人會親自去按電鈴，確認有無發燒、有沒有在家等。

吳世瑋指出，居家檢疫屬於民政業務，現在各公所人員也都人仰馬翻，各公所人員通通下來輪班做記錄，輪班到晚上很晚，LINE還在叮叮叮狂響，因為會接到通報，系統不行，哪一個人跑到某某區，請該區的公所人員去管。

中央流行疫情指揮中心宣布，24日起韓國旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，27日零時起入境之本國籍人士實施14天居家檢疫。圖／疾管署提供
中央流行疫情指揮中心宣布，24日起韓國旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，27日零時起入境之本國籍人士實施14天居家檢疫。圖／疾管署提供
台中市民政局長吳世瑋說明，台中市居家檢投者靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，各公所全數下來輪班，已經人仰馬翻。記者趙容萱／攝影
台中市民政局長吳世瑋說明，台中市居家檢投者靠全市400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，各公所全數下來輪班，已經人仰馬翻。記者趙容萱／攝影

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