228連續假期首日 彰化南下路段湧車潮

228連續假期首日，國道一號台中王田到彰化員林路段今天上午10點多就開始湧入大量車潮，時速約在40、50公里；國道三號烏日快官路段近中午已塞車，時速僅20多公里。

國道一號南下彰化路段近中午還在塞車，彰化交流道南下匝道口車流大排長龍，國道三隊表示，預計今天下午南下路段仍會有瞬間車流量大，民眾可改走台61線快速道路等替代道路。國道三號南下快官到霧峰近中午車速只有20幾公里，和美段30多公里。

彰化縣警局表示，228連假交通疏導措施包括：

台76線東西向快速道路埔鹽系統28、29日0時至24時封閉南下匝道，29、3月1日全天封閉北上匝道。

連續假期彰化易壅塞路段包括 員林市台76線東西向快速道與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道等；國道1號彰化交流道、員林交流道為匝道儀控管制重點路段，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能會造成交流道口回堵，駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。