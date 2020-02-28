台中二二八追思 心冠肺炎取消紀念音樂會

今年是228事件73周年，台中市今天上午在東區東峰228紀念公園、大里區國光公園舉行和平紀念追思會，以「希望、和平」為主題，希望用愛去化解歷史傷痕，用愛去包容不同的聲音。

市長盧秀燕原訂親自出席，因臨時將召開新冠肺炎疫情應變指揮中心提升為一級開設，由副市長令狐榮達代表至東區紀念場。令狐表示，二二八是一個傷痛，永遠要記得這道歷史傷痕，用愛來撫平。

現場近百餘名受難者、受難者家屬並至228紀念碑前獻上鮮白百合花。台中市二二八關懷協會理事長周弘奇表示，這道悲痛的歷史事件，傷痕很難忘記，受害最深就是家屬們，73年前為了追求人權發生二二八事件，現在要向前看、愛護台灣，希望台灣和平。

今年新型冠狀病毒，可能衝擊全球經濟，世界上經濟體都受到衝擊，希望台灣經濟能穩定、復甦。台中市每年都舉辦相關紀念活動，以往都是追思會，去年即向盧秀燕爭取以音樂會形式舉辦，市長馬上允諾，前置作業也進行，因新冠肺炎疫情，一些室內集會不得不取消，向眷屬表達抱歉。