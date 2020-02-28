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228連假泰安櫻花季賞花人潮多 有集點抽獎活動

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供

今天是228連假首日，台中后里泰安派出所旁的櫻花季活動，今年因天候因素花期延後，目前舉辦到3月1日，228連假期間開滿花，吸引大批常花人潮，台中市府觀光旅遊局歡迎民眾把握228連假最佳觀賞時機，前來后里泰安賞花，。今年櫻花季活動首度推出集章抽獎活動，民眾在合作店家消費50元可獲得一點，集滿6點即可兌換摸彩券參加抽獎，獎品有麗寶福容大飯店住宿券、高級自行車及后里紅酒。

台中市觀旅局長林筱淇感謝在地江慶南里長平日悉心照料櫻花，和泰安派出所長張智賢協助疏導交通，讓民眾有很好的櫻花環境及品質，后里泰安派出所旁每年辦櫻花季活動，從安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的八重櫻色澤柔美、氣氛浪漫，將鄉間道路點綴很美麗，每年都吸引為數眾多遊客前來賞櫻，今年預估花況於228連假期間開好開滿。

中市府建議，泰安櫻花季活動附近還有許多景點可逛，中社花市鬱金香花海、橘祥合院櫻花園區、月眉糖廠千年樟樹、星月大地、后里薩克斯風文化館、木匠兄妹DIY體驗、鳳凰山登山步道、麗寶樂園及賽車場體驗、萌芳花卉農場、約客厚禮、豬血財，採買后里盛產的聖女番茄、百合花等。

為避免賞櫻期間因大量人潮及車潮湧入泰安派出所附近，造成泰安周邊巷道塞車窘境，活動期間至3月1日逢假日上午8點至下午5點30分，在進入泰安的「三豐路」及「福安路」與「安眉路」、「福美路」、「重劃東路」等重要路口，進行交通管制作業。

泰安派出所旁停車場於活動期間不開放車輛停放，民眾可採「輕鬆搭火車，轉騎iBike」方式賞櫻，搭乘火車至台鐵泰安車站後，以步行或騎乘iBike沿福美路、安眉路至泰安派出所賞櫻或至泰安鐵道文化園區(舊站)走走。

台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中泰安櫻花季今天開滿花，人潮多。圖／台中市觀旅局提供

櫻花季 賞櫻 連假

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