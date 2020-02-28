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求新冠肺炎快離開地球 祈天彌災賜福法會50宮廟參加

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影
豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影

祈求新冠肺炎快離開地球！中部50間宫廟今天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與信眾在開放寬敞空間參加法會，主祭者之間的距離也加大許多。

今天參加法會主祭的有立委楊瓊瓔、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤和多名宮廟人員，樂天宮主委葉敏雄說，樂天宮要辦消災祈福法會，祈求眾神明保佑，讓新冠肺炎快消失，日前發文給中部地區50間宫廟，獲得熱情響應，包括台中和苗栗、彰化等地宫廟齊聚。

立委楊瓊瓔和台中市議員張瀞分都說，樂天宫平常熱心公益，這次集眾宮廟之力辦法會，都希望神威顯赫，讓新冠肺炎疫情快從地球消失，楊說，廟方這次細心安排，法會從早上到下午，分時段和分組祭拜，不會一次聚集太多人。

豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影
豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影
豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影
豐原樂天宫今天辦消災祈福法會，中部50間宮廟參加。記者游振昇／攝影

新冠肺炎 台中市 楊瓊瓔

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