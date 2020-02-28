求新冠肺炎快離開地球 祈天彌災賜福法會50宮廟參加

祈求新冠肺炎快離開地球！中部50間宫廟今天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與信眾在開放寬敞空間參加法會，主祭者之間的距離也加大許多。

今天參加法會主祭的有立委楊瓊瓔、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤和多名宮廟人員，樂天宮主委葉敏雄說，樂天宮要辦消災祈福法會，祈求眾神明保佑，讓新冠肺炎快消失，日前發文給中部地區50間宫廟，獲得熱情響應，包括台中和苗栗、彰化等地宫廟齊聚。