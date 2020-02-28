三月封閉豐興路至鎌村路段 替代道路豐原人看過來

為配合交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國4豐潭段第C714標潭子交流道工程」，將於109年3月1日起至3月31日止於每周日至周四晚上22時至翌日06時，封閉豐興路 2段（鎌村路至龍興巷間）雙向路段，進行C714標潭子交流道工程主線高架橋鋼箱梁跨越豐興路施工。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 預計自109年3月1日起至109年3月31日止，於周間星期日至星期四（每日晚上22：00～翌日06：00），封閉豐興路 2段（鎌村路至龍興巷間）雙向路段進行施工，交通維持管制區域為豐興路2段及鎌村路(自祥和路至仁愛路 1段區間)。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（北向，往豐原）： 豐興路→仁愛路→中山路→祥和路→鎌村路。

2. 替代道路（南向，往潭子）：鎌村路→祥和路→中山路→仁愛路→豐興路。

二、 提醒事項：

(一) 因應夜間豐興路2段全線(祥和路至仁愛路 1段區間)施工封閉及交通維持管制，請用路人多加利用警廣(FM94.5)瞭解路況，並請用路人體諒配合提前改道，以免耽誤寶貴時間。

(二) 用路人如需進一步了解相關訊息，可利用高速公路局1968 APP 或 撥打1999(臺中市民一碼通)或04-25360367(交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所)查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢最新消息。

(三) 請用路人務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

台中市警察局豐原分局分局長黃永志表示，國道4號豐原潭子路段工程，施工期間請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。