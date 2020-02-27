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中市府力勸展延體育活動 維他露萬人健行將停辦

中央社 / 台中27日電

武漢肺炎疫情未歇，為避免群聚感染情形發生，台中市運動局長李昱叡今天表示，已對各項室內外運動聚會活動柔性勸導，且獲主辦單位支持，例如維他露萬人健行活動將停辦。

中央政府已開立一級防疫中心，預防疫情升溫，市府全力配合防疫，為防止群聚感染情形發生，李昱叡指出，運動局針對近期各項室內外運動聚會活動，參考全台體育活動異動情況，柔性勸導各主辦單位考量疫情及活動性質展延活動。

李昱叡表示，經勸導已達溝通成效，並獲主辦單位支持，例如將於3月登場的「大雅晨曦麥香馬拉松」及「媽祖祈福路跑」將延期，而預定4月舉辦的「台中市第45屆維他露萬人健行」則將停辦。

維他露基金會執行長侯至祥表示，維他露基金會舉辦的萬人健行活動，因為是免費報名參加，年年都吸引逾萬人共同參與，今年預定4月11日登場，但因還在籌備階段，並未正式公告受理報名。

侯至祥指出，由於武漢肺炎疫情持續延燒，籌備大會為避免參與民眾群聚造成感染，決定全面配合政府防疫工作，停辦第45屆維他露萬人健行活動，明年再舉辦。

疫情 台中市 肺炎

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