安心居家隔離檢疫 彰化縣成立關懷服務中心

為因應新冠肺炎緊繃疫情，彰化縣政府今天成立「彰化縣政府居家檢疫/居家隔離關懷服務中心」，有專人輪值接聽並回應，慈濟基金會特別致贈彰化縣居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」，安心在這14天防疫。

居家隔離或檢疫民眾配合中央防疫政策，檢疫期間14天不得外出，日常生活上將有許多不便，關懷中心整合縣府相關單位，確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持。

居家檢疫及隔離民眾在14天檢疫期間，如有健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等需求，可撥打「關懷專線04-753-1366」，由關懷中心輪值人員接聽並回應，服務時間為每周一至周五上午8時至下午5時30分，如遇夜間及假日則由縣府服務中心人員回覆。一般民眾若有防疫相關疑問，請直接撥打防疫專線1922及時處理。

服務中心由縣長王惠美主持揭牌儀式，慈濟慈善基金會副執行長張宗義、中美製藥公司董事長林本源等人與會，王惠美感謝慈濟慈善基金會的師兄姐贈送安心祝福包，包含保健品及上人的智慧語錄，讓居家隔離或檢疫民眾能夠得到及時的關懷，尤其從大陸或疫區回來的鄉親，在這14天的自主隔離很艱苦，期望大家一起努力，對抗這波疫情。

張宗義副執行長說，慈濟基金會提供給服務中心一些增強身心靈方面及身體抵抗力的用品，包括營養補給、防疫保健及心靈祝福，給14天居家隔離或檢疫的民眾一些心理的依靠，期望政府、民間共同發揮愛心，一起度過疫情。