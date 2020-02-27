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300萬裁罰中火有理！台電訴願被駁回

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市訴願委員會今天審議結果出爐，因生煤自治條例的文字是減少「使用量」，而非「許可量」，減少的基準應以「實際使用量」，環保局依空汙法開罰並無不當，因此訴願委員會「決議駁回」。圖／台中市環保局提供
台中市訴願委員會今天審議結果出爐，因生煤自治條例的文字是減少「使用量」，而非「許可量」，減少的基準應以「實際使用量」，環保局依空汙法開罰並無不當，因此訴願委員會「決議駁回」。圖／台中市環保局提供

台中市環保局去年11月台中火力發電廠總生煤使用量超過1104萬公噸，裁處300萬行政處分，台電對此提起訴願。台中市訴願委員會今天審議結果出爐，因生煤自治條例的文字是減少「使用量」，而非「許可量」，減少的基準應以「實際使用量」，環保局依空汙法開罰並無不當，因此訴願委員會「決議駁回」，台電若不服可再提行政訴訟，將由行政法院受理。

台中市訴願委員會今天共有10名委員出席，當中4/5是外聘委員、專家、學者、律師，針對台電訴願案歷經1個多小時「激辯」，最終在下午5點多做出結論。

有委員認為應不受理台電訴願案，因環保署25日已發函撤銷中市環保局對中火的行政處分；但多數委員認為，環保署的函文違反地方制度法第75條第2項及行政院環境保護署組織條例第3條規定，未報請行政院撤銷處分，因此環保署的來函違反專屬管轄規定，是無效的處分，訴願委員會應進行實質審理。

法制局長李善植表示，「訴願駁回」的主要理由是：環保署來函撤銷台中市環保局的行政處分，已侵害地方自治權，且台電公司始終以「生煤許可量」作為未超量的理由，但生煤自治條例是「管制使用量」，且環保局從106年11月就在中火的其中8部機組許可證上明確要求「自生煤自治條例公布日起，4年內減少生煤使用量40％」，台電自始至終均未對上開許可內容提出異議，也知悉全廠生煤使用量的限制，應受其拘束。

另外，台電也主張中火生煤「使用量」得有10％容許差值，但參考環保署105年2月16日函釋意旨，生煤年使用量屬可控制條件，且不受量測儀器或設備本身誤差而有所變動，等於解釋上無容許差值。

李善植表示，台中市環保局認中火自108年1月26日起至108年11月28日止，總生煤使用量超過1104萬公噸，裁處台電公司300萬元行政處分並無不當，故駁回台電訴願。

另外，針對台電向環保署陳情，環保署「撤銷台中市環保局廢止台電中火2、3號機組操作許可證的處分」公文，等於拔掉地方自治權。

法制局長李善植說，目前台中市還有兩種救濟途徑，一是對環保署的行政處分提訴願；第二步是依地方制度法第75條第8項提出釋憲，釐清地方自治與中央裁量權限範圍。

台電 環保署 台中市

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