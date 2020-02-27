「花樹下」的回憶 彰藝中在彰化市圖辦美術班畢業展

彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，其中，最引人注目的是吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名。

彰化藝術高中校長李碧瑤表示，為因應新冠肺炎疫情，取消了此一畢業展的開幕式，但這些作品都是學生們的心血之作，仍希望民眾前往欣賞，給學生鼓勵與動力，開拓更大的創作空間。

彰藝中美術班畢業展是以客家歌曲「花樹下」做為標題，是過去詩詞朗誦比賽、課文叮囑，代表著友誼的約定及最美的在校回憶，藉由創作，道出他們成長的故事。

其中，吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名，尤其吸引目光。這幅有點寫實的作品，是一輛年久而殘破的機車，幾乎被蔓草所覆蓋，「歲月」軌跡鮮明，吳承妍年紀輕輕就有對歲月不再的喟嘆，自有不同觀察角度與心得。

吳承妍說， 這輛在路邊被雜草圍繞的機車，一點也不起眼，但她路過時，反而常吸引她的注意，成為創作的靈感，沒想到能因此獲得全國學生美展水墨類第一名。學校老師說，吳承妍獲得獎項十分難得，在中部的學生已經好多年未有此佳績。