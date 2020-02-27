快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

「花樹下」的回憶 彰藝中在彰化市圖辦美術班畢業展

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，校長李碧瑤（後排2)特別前往為學生鼓勵。記者劉明岩／攝影
彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，校長李碧瑤（後排2)特別前往為學生鼓勵。記者劉明岩／攝影

彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，其中，最引人注目的是吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名。

彰化藝術高中校長李碧瑤表示，為因應新冠肺炎疫情，取消了此一畢業展的開幕式，但這些作品都是學生們的心血之作，仍希望民眾前往欣賞，給學生鼓勵與動力，開拓更大的創作空間。

彰藝中美術班畢業展是以客家歌曲「花樹下」做為標題，是過去詩詞朗誦比賽、課文叮囑，代表著友誼的約定及最美的在校回憶，藉由創作，道出他們成長的故事。

其中，吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名，尤其吸引目光。這幅有點寫實的作品，是一輛年久而殘破的機車，幾乎被蔓草所覆蓋，「歲月」軌跡鮮明，吳承妍年紀輕輕就有對歲月不再的喟嘆，自有不同觀察角度與心得。

吳承妍說， 這輛在路邊被雜草圍繞的機車，一點也不起眼，但她路過時，反而常吸引她的注意，成為創作的靈感，沒想到能因此獲得全國學生美展水墨類第一名。學校老師說，吳承妍獲得獎項十分難得，在中部的學生已經好多年未有此佳績。

吳承妍說，她打從幼稚園時，就愛畫畫，也得到家人支持，學畫更求精進，希望以後能繼續朝繪畫發展。

彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，校長李碧瑤（左3)特別前往為學生鼓勵 。記者劉明岩／攝影
彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫 、設計、 書法等68件作品，校長李碧瑤（左3)特別前往為學生鼓勵 。記者劉明岩／攝影
彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，其中吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名。記者劉明岩／攝影
彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，其中吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎 圖書館 疫情

延伸閱讀

配合新冠肺炎防疫 彰化南瑤宮笨港進香延期

大甲媽遶境如期舉行 王惠美：媽祖應允自有道理

真佛心！彰化市有四個定點免費提供市民消毒水

建置友善人行空間 彰化市容將大改造

相關新聞

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

「花樹下」的回憶 彰藝中在彰化市圖辦美術班畢業展

彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、...

228連假逛竹山老街 不擔心疫情辦戶外電影院

新冠肺炎病毒讓國人不敢去到密閉空間，竹山鎮公所為了讓大家更認識竹山之美，2月28日當天將在老街中心的菸葉館，利用重要文化...

中彰投駕駛注意！228高鐵台中站周邊易壅塞警加強疏導

台中市警局烏日分局因應明天開始228和平紀念日3天連假，預期將有大量車潮湧入高鐵台中站，為維持高鐵周邊道路交通順暢，與高...

還我棺材本！彰化市老人會往生互助會自救會到縣府陳情

彰化市老人會在民國78年成立往生互助會，每個會員平均每月繳納1700元做為互助金，30多年來，因會員數大幅減少，入不敷出...

彰化石笱排水第五期完工 規畫種黃花風鈴木點綴

彰化石笱排水全長21公里，是彰化縣的重要區域排水，兩側現有水防道路為大村鄉與員林市周遭居民往來聯絡的外環道路，但現況寬窄...

台南智慧停車柱範圍再擴大 3月起增東區、安平區510席

台南市智慧路邊停車柱實施範圍再擴大，3月1日起將啟用東區、安平區等510席智慧停車格，希望改善停車熱區供需失衡問題，提升...

因疫情縮短日程還不夠 彰化南瑤宮延辦笨港進香活動

彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到新冠肺炎疫...

民進黨市黨部主委之爭 蔡其昌成功勸退親新系鄭功進

民進黨台中市黨部主委選舉，檯面上有大里、霧峰市議員李天生丶東南區市議員鄭功進兩人表態參選。今在立法院副院長蔡其昌的協調下...

介入性疼痛治療助中風阿嬤重展笑靨中風漢可以復健了

3歲王姓阿嬤中風多年、罹失語症，每天愁容滿面，原來是肩膀及手掌疼痛難以表達，54歲陳姓男子半年前中風後，左側肩膀及手掌痛...

弘光師生赴日跨國共作 老招牌變旅社牆面保留當地文化

弘光科技大學文化創意產業系5位師生寒假到日本大野市進行海外短期研習，與台中占空間Artqpie、日本大野設計事務所共同創...

228連假 國道1號台中段彈性開放路肩

228連假明天登場，為紓解出遊及返鄉車潮，國道1號豐原至台中路段將視車流情況，彈性開放路肩及調整平面道路的路口號誌。高鐵及台鐵都加開列車疏運旅客，客運車輛、場站也全面消毒，並規定駕駛須載口罩、量額溫，配合防疫。

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。