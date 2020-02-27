228連假逛竹山老街 不擔心疫情辦戶外電影院

新冠肺炎病毒讓國人不敢去到密閉空間，竹山鎮公所為了讓大家更認識竹山之美，2月28日當天將在老街中心的菸葉館，利用重要文化資產的戶外舞台搭設臨時電影院，要讓大家藉由看古早味的戶外電影，認識竹山的這座豐富歷史的鄉鎮，年輕人願意重回沒落數十年的老街，感受昔日的風華。

竹山鎮今年成功舉辦首屆的竹藝燈會，不但為地方帶來久久不見的人潮，也為鎮內帶來一股蓬勃生氣，而鎮內原有的台灣省菸酒公賣局台中菸葉場竹山輔導站，更紀錄當時菸農的盛況，特別是菸酒專賣時期作為每年菸葉盛產期集中收購及倉儲之用，大型集市後在老街消費的熱鬧。

竹山鎮公所表示，菸葉館除了見證歷史，也可以說是一種很好的，那個文化資產的保存，它就在竹山老街正中心，燈會後成為提供民眾更多的活動空間，原本就有一座大的電影放映室，但考量到抗疫期間，避免民眾在密閉空間內看電影，臨時起意在菸葉館搭設臨時電影院，以半開放的空間播放紀錄片，2月28日早上8時30分起讓大家認識空拍竹山之美及介紹竹山特有的麻竹及人與菸葉的故事。