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中彰投駕駛注意！228高鐵台中站周邊易壅塞警加強疏導
台中市警局烏日分局因應明天開始228和平紀念日3天連假，預期將有大量車潮湧入高鐵台中站，為維持高鐵周邊道路交通順暢，與高鐵公司成立行車流暢中心，遇有壅塞情形，立即調派警力前往加強疏導，提醒駕駛人行經高鐵台中站區，請依指示分流行駛替代道路，並遵守高鐵台中站一樓離站，二樓進站（禁止臨停載客）規定。
台中市警局烏日分局分析，民眾進出高鐵台中站區行車動線以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，連假交通尖峰期間，往往造成台74線東西行向壅塞回堵後，連動影響高鐵台中站區周邊道路，包括高鐵路3段、高鐵東路、高鐵五路等路段壅塞，建議民眾可多利用台鐵新烏日火車站前廣場（台鐵新烏日站與高鐵台中站共構，2樓相連通），也建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：
1.南投地區民眾：中投公路下烏日區環河路後接高鐵路1段進出進出高鐵台中站。
2.彰化地區民眾：王田交流道(或大肚溪橋)接烏日區中山路進出高鐵台中站。
3.台中地區民眾：台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中
山路等平面道路）進出高鐵台中站。
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