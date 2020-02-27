還我棺材本！彰化市老人會往生互助會自救會到縣府陳情

彰化市老人會在民國78年成立往生互助會，每個會員平均每月繳納1700元做為互助金，30多年來，因會員數大幅減少，入不敷出，經由會員大會決定進行清算，會員不滿拿回的互助金大為縮水，約300名自救會成員今天上午到縣府陳情，高喊「還我棺材本」，要求縣府介入查帳，縣府社會處長王蘭心接見時強調，此一往生互助會未完成合法登記，如查出涉刑事責任將移送法辦。

彰化市老人會附設互助會表示，彰化市老人會和彰化市老人會附設互助會的財務各自獨立，老人會68年成立，附設互助會則是78年成立，互助會人數從過去3600餘人減少到現在2100人，每月約8到11人往生，依會規向會員收取100元，總收金額21萬元，並由互助會專戶補足最高30萬4千元給往生者，每月透支金額上百萬，不堪運作，為保障現有會員權益，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，並委請會計師辦理互助會結算，一切都可以攤在陽光下，希望能化解民眾誤以為互助會倒閉或掏空資金等情形。

對於互助會說法，會員們不買單，除成立自救會外，今天還發動約300名會員到縣府陳情，警方部署警力戒護，市長林世賢、立委黃秀芳等民代到場，表示會協助為他們爭取權益 。

據自救會指出，目前互助會員有兩千多人，最高齡99歲，會員每月平均繳納1700元互助金，30多年來，平均繳納互助金約20萬元到30萬元左右，多數都是經濟弱勢，也有夫妻檔已繳了100多萬元，都是大家長年省吃儉用的「棺材本」，如今互助會卻突然宣布要結算，頂多分回幾萬元，完全違背互助會成立宗旨。

一名行動不便的80多歲阿嬤難過地說，她2003年加入互助會，已繳了30多萬元，如今「棺材本去了了」，要她怎麼辦？希望縣政府能為大家討回公道。