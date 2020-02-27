彰化石笱排水第五期完工 規畫種黃花風鈴木點綴

彰化石笱排水全長21公里，是彰化縣的重要區域排水，兩側現有水防道路為大村鄉與員林市周遭居民往來聯絡的外環道路，但現況寬窄不一，雙向會車不易，縣府爭取中央治水預算，其中一期、二期、三期工程在2018年底都已完成，為營造特色水岸，縣府規畫在水岸兩側種植169棵黃花風鈴木並搭配南美蟛蜞菊點綴河岸景觀。

彰化縣長王惠美今天視察石笱排水支線第五期的第二個工區，此段二工區東三條圳橋到五汴橋區段去年底完工，工程整治兩側複合式排水護岸，拓寬水防道路拓寬，完工後可達到區域排水10年通洪能力，25年不溢堤的保護標準，減少當地淹水問題。

彰化縣長王惠美說，這次視察的是第五期的第二個工區兩側道路拓寬後方便民眾進出，石笱排水全區改善治理預計今年10月底完成，可提高排水保護標準，兩岸也將種植黃花風鈴木與蟛蜞菊，讓堤岸更加綠意盎然。