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彰化石笱排水第五期完工 規畫種黃花風鈴木點綴
彰化石笱排水全長21公里，是彰化縣的重要區域排水，兩側現有水防道路為大村鄉與員林市周遭居民往來聯絡的外環道路，但現況寬窄不一，雙向會車不易，縣府爭取中央治水預算，其中一期、二期、三期工程在2018年底都已完成，為營造特色水岸，縣府規畫在水岸兩側種植169棵黃花風鈴木並搭配南美蟛蜞菊點綴河岸景觀。
彰化縣長王惠美今天視察石笱排水支線第五期的第二個工區，此段二工區東三條圳橋到五汴橋區段去年底完工，工程整治兩側複合式排水護岸，拓寬水防道路拓寬，完工後可達到區域排水10年通洪能力，25年不溢堤的保護標準，減少當地淹水問題。
彰化縣長王惠美說，這次視察的是第五期的第二個工區兩側道路拓寬後方便民眾進出，石笱排水全區改善治理預計今年10月底完成，可提高排水保護標準，兩岸也將種植黃花風鈴木與蟛蜞菊，讓堤岸更加綠意盎然。
石笱排水為洋子厝溪重要支流，總長約21公里，流經社頭鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉等鄉鎮市，依治理計畫，石笱排水從花壇鄉華歡橋至員林市員水路的五汴橋需改善排水，縣府採逐年分期共分5期約10公里展開護岸整治，目前僅剩第四期賜福橋到新東山排水匯流處及第五期新東山排水匯流口到東三條圳橋施工中。
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