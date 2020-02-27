大甲媽遶境因防疫延期 嘉義縣各界鬆口氣

武漢肺炎疫情未歇，大甲鎮瀾宮今天上午公告，媽祖遶境進香延期舉辦，嘉義縣政府與奉天宮所在的新港地區民眾都鬆了一口氣，並肯定鎮瀾宮的決定。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天召開記者會表示，大甲媽遶境進香如期舉行，引發議論，尤其是新港鄉民，有人擔心疫情，甚至擬定了「逃難計畫」。鎮瀾宮今天上午公告，進香延期，嘉義的政治人物及社群媒體貼文多肯定鎮瀾宮的決定。

嘉義縣長翁章梁表示，昨天縣府已與新港鄉公所、奉天宮商討如何因應大甲媽出巡的防疫工作，但不管怎樣的防疫，都會有漏洞，非常感謝鎮瀾宮暫緩媽祖出巡。

另外，翁章梁說，可能引發武漢肺炎社區感染的活動，縣府都建議停辦或延期。

民進黨立法委員陳明文指出，延後大甲媽祖遶境是正確的決定，相信民眾及信徒一定能夠接受而且認同；感謝第一線防疫人員的辛勞，媽祖也一定會庇佑大家，防疫工作一定能成功。

新港鄉長林茂盛表示，大甲媽遶境延期讓他心中的一塊大石落地，心情頓時開朗。大甲媽遶境活動對新港的貢獻很多，期待疫情過後，儘快恢復舉行。

前新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌今天也在臉書貼文，感謝大甲鎮瀾宮決定延期舉辦遶境進香活動，「保護自己也保護大家」。