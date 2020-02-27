台南智慧停車柱範圍再擴大 3月起增東區、安平區510席

台南市智慧路邊停車柱實施範圍再擴大，3月1日起將啟用東區、安平區等510席智慧停車格，希望改善停車熱區供需失衡問題，提升停車格位使用效率，民眾可使用電子票證當場繳停車費，也能在「台南好停」手機App查看即時停車格位資訊，節省尋找停車位的時間。

台南市交通局指，「台南市智慧路邊車計費系統」預定建置2000席智慧停車格，3月1日起擴大啟用第3階段510席，包括東區東豐路段、東寧路段、大學路段、安平區府前路段、建平路段、怡平路段、永華三街、建平十七街、慶平路段、國平路段及郡平路段的智慧停車柱；去年4月陸續啟用前2階段，在東區成大周邊的林森路、小東路以及安平區安平路、永康區正南五街等停車熱區共完成1413席，並預計在今年5月底完成2000席建置，讓台南市朝停車智慧化的目標更邁進。

交通局長王銘德表示，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段每個停車格位的使用情形，「智慧路邊停車格」路段與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長了11%。另外，運用通訊技術將停車資訊、導航等服務至「台南好停」App，讓台南市區的停車格可以「找的到、停的到、方便繳」。

停車管理處長黃俊傑指出，民眾停放在「智慧路邊停車格」時，一旁的計費柱會辨識車號及停車起迄時間，不再需要在擋風玻璃夾繳費單；當民眾停完要駛離前，可持一卡通或悠遊卡在計費柱感應繳費，也可於駛離後隔天起使用「台南好停」App行動支付，或到4大便利超商補單繳費。3月1日到14日使用悠遊卡、一卡通現場繳費可享每筆9折的優惠。

市長黃偉哲表示，台南雖是歷史悠久的開台首府，但市府也致力於應用新科技讓古城展現新風貌，期勉智慧化交通、停車管理等數位軟硬體建設能讓台南交通更順暢，市民生活更便利。