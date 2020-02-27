配合新冠肺炎防疫 彰化南瑤宮笨港進香延期

新冠肺炎疫情未歇，外界擔憂遶境等宗教活動成防疫漏洞，因此，台中大甲鎮瀾宮今天上午宣布大甲媽遶境延期，彰化市知名媽祖廟南瑤宮中午跟進宣布，配合防疫，笨港進香延期。

彰化市南瑤宮原本規劃7天6夜進香活動，考量配合防疫，日前決議縮短為2天1夜，但彰化市長林世賢中午透過臉書（Facebook）宣布，南瑤宮庚子年笨港進香，因應新冠肺炎疫情，全力配合政府防疫，決議延期辦理。

根據南瑤宮笨港進香延期公告內容，基於新冠肺炎疫情嚴峻，彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，今天上午由3名輪值媽會代表，協同管理人、代表會主席、市民代表開會，決議今年笨港進香延期，待疫情平息後，再稟報媽祖另擇期舉行。

南瑤宮先前決議今年進香由7天6夜縮為2天1夜，但外界認為大幅縮減天數，乾脆暫緩延後，市長林世賢昨天也透露，要有共識才能決定是否暫緩，最後可能維持2天1夜原案，也可能待疫情結束後，恢復舉辦7天6夜進香行程，詳情有待相關人員開會溝通。

南瑤宮今天開會取得共識，決議進香延期，恢復舉行日期及天數尚未定案，而大甲鎮瀾宮今天上午公告今年媽祖遶境延期，南瑤宮中午接著也宣布進香延期；南瑤宮是往年鎮瀾宮媽祖遶境駐駕宮廟之一，也是由彰化市公所管理的15座寺廟之一，主祀天上聖母。