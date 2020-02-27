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因疫情縮短日程還不夠 彰化南瑤宮延辦笨港進香活動
彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到新冠肺炎疫情，決定縮短為兩天一夜，卻因社會氛圍要求各停辦宗教活動，以避免群眾效應，繼大申鎮瀾宮及白沙屯媽祖之後，彰化南瑤宮今天上午也宣布延後進香活動，視疫情再決定日期。
南瑤宮笨港進香活動，7天6夜進香時程已維持多年，廟方原已考量到新冠疫情，縮短行程，並全由幹部參與，沿途也搭通風良好的陣頭車，並做好量體溫等衛生，最後在社會一致共識下，決定延後。
彰化南瑤宮代表人、彰化市長林世賢說，為配合政府防疫工作，經與今年輪值媽會及市代會討論，決定延後笨港進香活動，並視疫情再決定日期。
南瑤宮媽祖前往笨港進香活動，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜，即一年由老大媽會、老四媽會及聖四媽會合辦，稱為「大媽年（或稱大媽四）」；第二年由老二媽會、興二媽會、老五媽會合辦，稱為「二媽年（或稱二媽五）」；第三年由聖三媽會、新三媽會、老六媽會合辦，稱為「三媽年（三媽六）」。
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