介入性疼痛治療助中風阿嬤重展笑靨中風漢可以復健了

3歲王姓阿嬤中風多年、罹失語症，每天愁容滿面，原來是肩膀及手掌疼痛難以表達，54歲陳姓男子半年前中風後，左側肩膀及手掌痛到復健被迫中斷，兩人都因肩部疼痛，進一步治療仍無法緩解，出現複雜性疼痛症候群，經醫師評估，接受介入性疼痛治療，疼痛大幅改善，王姓阿嬤恢復笑容，陳姓中風患者才有辦法配合復健治療。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師吳書毅說明，約有一半的中風患者因肩部肌群無力導致肌腱發炎，飽受肩部疼痛的困擾，其中有近一成患者經進一步治療後，仍會出現嚴重肩膀疼痛，伴隨交感神經交互作用產生複雜性疼痛症候群，疼痛將不限於肩膀，手部也會出現疼痛、腫脹、泛紅、溫度異常等情況，若未適當治療，後期恐引發皮膚、肌肉和軟組織萎縮、關節攣縮，或廣泛骨質疏鬆等情形。

吳書毅說，83歲王姓患者與54歲陳姓患者都是中風後的複雜性疼痛症候群患者，經藥物、物理及職能治療等治療不見效，為了把握中風黃金復健期，經評估分別接受星狀神經節阻斷術、脈衝式高頻熱凝療法治療。

吳書毅提醒，中風後飽受肩部疼痛或複雜性疼痛症候群的患者，常因此降低復健意願，連帶影響生活品質，使復健治療更加困難，也影響功能恢復，使失能情形惡化，建議患者除了保守治療外，也可以透過評估，接受介入式疼痛治療，治療前與醫師充分討論，以制定個人化的復健方案。