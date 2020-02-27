弘光師生赴日跨國共作 老招牌變旅社牆面保留當地文化

弘光科技大學文化創意產業系5位師生寒假到日本大野市進行海外短期研習，與台中占空間Artqpie、日本大野設計事務所共同創作當地的「荒島旅社」，運用社區老舊招牌設計成旅社大廳公用空間的牆面，師生一起黏貼地板、架梁柱，參與空間實作的過程被旅社臉書記錄起來，發文稱讚這群台灣師生所注入的創意及活力。

弘光科大文創系副主任吳振廷表示，系上助理教授賴可謙擅長空間設計，透過日本朋友的介紹進行這次台日文創空間設計交流，為了讓學生參與這次難得學習機會，徵選郭晨薇、莊容瑜、巫沛菁、鄭雅寧4位優秀系上學生，利用寒假前往短期研習，師生在當地住家借宿，體驗地方文化，採集當地生活元素，透過參與式討論實際操作，開創中部科大設計系的新教學模式。

賴可謙表示，「荒島旅社」是日本大野市一個當地正在改裝設計的旅社，預計在4月完工開放，為了凸顯地在文化特色，與大野設計事務所雙方討論後，決定把旅社一樓規畫成開放式空間，更提案拿當地的招牌變成一個裝飾牆面，透過招牌蒐集，串起當地人的回憶與情感，讓居民、遊客可以交流。

大四學生郭晨薇表示，她喜歡社區營造、改造空間的課程，所以很積極爭取機會，雖然赴日只有短短9天，收穫卻很豐富，不僅學到如何溝通、也學得很扎實，「系上提供很多機會與資源，要去把握學習，經過這次研習，我更認識自己，也更有勇氣學習與別人相處，更學到日本師傅工作細心的認真態度。」