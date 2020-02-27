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美翻了！福壽山農場粉紅色櫻花大爆發 一路盛開到3月底

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供

台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近粉紅色櫻花大爆發，開花約7成，各式品種櫻花接力登場，花期預計持續到3月底，民眾要把握機會上山賞花

福壽山農場千櫻園面積達13公頃，園區面積廣大，採人車分流。園區內遍植6000餘株櫻花，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻及大島櫻等5種，今年因氣候、寒流延遲開花，賞花期也往後拉長，櫻花從2月中持續盛開到3月底，粉紅花的櫻花林盛開，美不勝收，相當壯觀。

福壽山農場場長巫嘉昌表示，千櫻園只有在櫻花季才開放，今年從2月9日開園以來，櫻花近期大爆發，開花近7成，目前園區中的富士櫻、昭和櫻盛開中，相當漂亮，花期將持續到3月中旬；粉白色系的吉野櫻、大島櫻也將從3月中接續盛開到4月初。

巫嘉昌說，千櫻園賞櫻季期間每日上午7時30分至下午4時30分開放遊客參觀，歡迎民眾228連假到福壽山農場賞花，感受櫻花釋放獨特的美麗氛圍。

台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近花朵大爆發，開花約7成。圖／福壽山農場提供

櫻花季 賞花 寒流

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