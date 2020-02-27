美翻了！福壽山農場粉紅色櫻花大爆發 一路盛開到3月底

行政院環保署插手介入撤銷台中市環保局廢止台中火力電廠2、3號機組許可證的處分，讓中火可以維持10燃煤機組的調配發電空間，其理何在？台電隸屬於經濟部，經濟部則是中央能源政策的執行者，在總統蔡英文信誓旦旦

2020-02-26 19:06