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東北季風南下…今北台灣濕涼 明起暖氣團陪你過連假

上山躲疫情正夯 這些熱門景點平日入住有優惠

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
防疫期間較適合到戶外踏青，為鼓勵國人利用平日旅遊，清境農場、奧萬大、惠蓀林場等單位均推出平日住宿優惠方案。圖／本報資料照
防疫期間較適合到戶外踏青，為鼓勵國人利用平日旅遊，清境農場、奧萬大、惠蓀林場等單位均推出平日住宿優惠方案。圖／本報資料照

民間旅宿業者搶攻連假商機，公家機關則著眼平日旅遊，強打住宿優惠，奧萬大國家森林遊樂區推春遊方案，惠蓀林場住宿打6折，清境農場國民賓館則聯手日月潭教師會館，推出3天2夜3888元，加贈遊憩票券、早餐，活動均到6月底。

清境農場指出，防疫除了宅在家，做好勤洗手等基本防護工作外，也很適合到戶外散心踏青，因此鎖定推出「2020春遊農場玩很大」、「2020樂遊饗宴」、「清境明潭‧樂活山水」等活動，盼鼓勵國人在防疫期間走出戶外，享受大自然。

其中，「春遊農場玩很大」只要在平日入住清境農場、武陵農場或福壽山農場就可參加集點活動，完成集章且將活動卡寄回，前100名即可獲住宿兌換券1張；榮民或第二類退除役官兵身分持本案住宿兌換券住宿，加贈1000元商品折價券。

國民賓館也聯手日月潭教師會館推出「清境明潭‧樂活山水」活動，3天2夜3888元，可平日入住國民賓館典雅雙人房、日月潭教師會館白如雙人房各一晚，加贈早餐、小瑞士花園、青青草原門票和日月潭船票各2張，上述活動均到6月底。

奧萬大國家森林遊樂區、惠蓀林場則不約而同推出「春遊」方案，南投林管處表示，為鼓勵民眾利用平日入園推出「春遊優惠方案」，平日住宿除享有優惠價，更加贈早、晚餐，因此是現金折扣、一泊二食的雙重優惠，活動到6月底。

惠蓀林場則表示，6月底前的平日入住專案房型（楓林、紅檜、翠竹、梧桐、能高山莊、小木屋、梨園住宿區）享6折優惠，再加贈林場現沖飲品抵用券，但上述優惠僅限一般散客，也不適用於研習中心、校友會館、旅遊同業和其他優惠。

南投縣仁愛鄉清境農場國民賓館聯手日月潭教師會館，推出3天2夜住宿3888元，加贈遊憩票券、早餐。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場國民賓館聯手日月潭教師會館，推出3天2夜住宿3888元，加贈遊憩票券、早餐。圖／清境農場提供

清境 日月潭 森林遊樂區

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