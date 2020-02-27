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東北季風南下…今北台灣濕涼 明起暖氣團陪你過連假

脫掉口罩親近山林 3處步道是228連假好去處

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花，2月底至3月初正是最佳的觀賞期。圖／參山國家風景區管理處提供
福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花，2月底至3月初正是最佳的觀賞期。圖／參山國家風景區管理處提供

受新冠肺炎疫情影響，國人旅行出遊意願雖較去年同期降低，但緊接而來的228連續假期，卻十分適合走出都市，脫下口罩親近山林。交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內梨山、南庄等地櫻花盛開，推薦藤坪步道、希利克步道、田中森林步道等3條適合老少咸宜的步道，可以趁著天氣回暖的3天連假前往。

●苗栗縣獅頭山風景區藤坪步道

自獅山遊客中心大門右側山上，即入藤坪生態園區，步道全長約1200公尺，步道採用自然工法，以枕木、棧道及泥土山徑為主，地勢平坦好走，且區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，是一處豐富的生態教育園區，適合親子健走吸取芬多精的好去處。

此外，從台三線轉入124乙線往南庄方向，兩旁豎立粉紅櫻花美不勝收，千萬別錯過了這冬去春來的美景，並到南庄老街品嘗在地客家特色美食，走訪百年歷史「南庄老郵局」，享受漫遊南庄國際慢城小鎮之美。

●台中市梨山風景區希利克步道

梨山風景區處處櫻花綻放，福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花，2月底至3月初正是最佳的觀賞期。自梨山賓館尋梅園至攬勝樓的希利克步道，步道全長約600公尺，全程以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途綠意萬千，原始森林林相豐富，鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，是一條充滿自然野趣的森林步道，終點來到攬勝樓，登高望遠，別是一番滋味。

●彰化縣八卦山風景區田中森林步道

自彰化縣田中森林公園內至鼓山寺，步道全長約3,500公尺，步道沿蜿蜒的山稜而建，有為數眾多的涼亭、不鏽鋼扶手、運動設施等，加上視野好難度低，已成為民眾登山健行的熱門地點。

建議沿著木棧道而行，即可到赤水崎公園，園區保留原有林相、栽種四季花草、鳥類資源豐富，適合全家大小森林浴與休閒活動，再到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食，也能順訪在地知名景點「田中窯燒貓村」，體驗彩繪農村新景象。

更多步道資訊，請上交通部觀光局參山國家風景區管理處官網：https://www.trimt-nsa.gov.tw與參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

八卦山風景區田中森林步道，沿途綠蔭夾道，已成為民眾登山健行的熱門地點。圖／參山國家風景區管理處提供
八卦山風景區田中森林步道，沿途綠蔭夾道，已成為民眾登山健行的熱門地點。圖／參山國家風景區管理處提供
自梨山賓館尋梅園至攬勝樓的希利克步道，步道全長約600公尺，全程以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途綠意萬千。圖／參山國家風景區管理處提供
自梨山賓館尋梅園至攬勝樓的希利克步道，步道全長約600公尺，全程以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途綠意萬千。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 櫻花 國家風景區

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