病毒盾守護 中科購物廣場構築防疫一條街

各級學校開學，防疫工作如臨大敵，毗臨福科國中的中科購物廣場業者，包括富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等，與校方同心協力展開防疫大作戰，使用「病毒盾(奈米次氯酸複合鋅離子)」構成防疫一條街，避免成為防疫的死角。

富士山55沾麵老闆蔡佳燕表示，新冠肺炎疫情未見緩和，學校為了防疫無不全體動員，由於富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等中科店與福科國中只有一牆(綠籬)之隔，脣齒相依，店家希望在防疫上能共盡心力，共同建構「防疫一條街」！

米蘭街義式小館業者謝宗穆則指出，為了不讓新型冠狀病毒有存在的餘地，大家不約而同使用最高等級的「病毒盾」全天候在店用消毒滅菌，並由研發生產「病毒盾」的廠商-純萃生技提供技術支援。

純萃生技董事長張益壽說，疫情爆發之後，造成坊間酒精、漂白水和次氯酸搶購潮，甚至賣到缺貨。純萃生技被上述有心店家同舟共濟的精神所感動，特別供貨給店家們，並保證無缺貨之虞。

純萃生技副總經理吳沛紋表示，雖然有些民眾對次氯酸感到陌生，事實上它已經上市多年，是非常成熟的產品，而且被廣泛運應在食品界，作為滅菌和除臭的用途。

自從疫情爆發後，輿論對次氯酸水討論甚多，可惜都沒有提到坊間的次氯酸水萃取方式，主要分成「合成法」、「電解法」和「生成法」，三者在使用及效果上差很大，成本也是天壤之別。

其中，純萃生技堅持採用技術門檻高、最先進科學化製程與設備的「生成法」，製成奈米次氯酸複合鋅離子的發泡錠(即病菌盾)，使殺菌速度更快速、更持久，最重要的是，更溫和、具親膚性。

純萃生技提供給上述店家使用的「發泡錠」，由店家自己用水稀釋(每錠稀釋1,000CC的水)，即時使用穩定性最高，殺菌效果可達99.99％，且可以在30秒內達到殺菌效果，效果還可持續7天；剩餘的次氯酸水若置於陰涼處，有效期限可達30天。

至於使用方式，除了可以用來擦拭食器、桌椅，亦可消毒工作服，幫客人乾洗手也不會傷害肌膚；隨身攜帶噴霧小瓶，若遇到有人劇咳、打噴嚏，還可噴灑於空氣中殺菌。