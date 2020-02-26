快訊

遭中共點名「惡形惡言」 戰神主播張雅琴回應了

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

病毒盾守護 中科購物廣場構築防疫一條街

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
純萃生技董事長張益壽(中)示範病毒盾的使用方式。記者宋健生/攝影
純萃生技董事長張益壽(中)示範病毒盾的使用方式。記者宋健生/攝影

各級學校開學，防疫工作如臨大敵，毗臨福科國中的中科購物廣場業者，包括富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等，與校方同心協力展開防疫大作戰，使用「病毒盾(奈米次氯酸複合鋅離子)」構成防疫一條街，避免成為防疫的死角。

富士山55沾麵老闆蔡佳燕表示，新冠肺炎疫情未見緩和，學校為了防疫無不全體動員，由於富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等中科店與福科國中只有一牆(綠籬)之隔，脣齒相依，店家希望在防疫上能共盡心力，共同建構「防疫一條街」！

米蘭街義式小館業者謝宗穆則指出，為了不讓新型冠狀病毒有存在的餘地，大家不約而同使用最高等級的「病毒盾」全天候在店用消毒滅菌，並由研發生產「病毒盾」的廠商-純萃生技提供技術支援。

純萃生技董事長張益壽說，疫情爆發之後，造成坊間酒精、漂白水和次氯酸搶購潮，甚至賣到缺貨。純萃生技被上述有心店家同舟共濟的精神所感動，特別供貨給店家們，並保證無缺貨之虞。

純萃生技副總經理吳沛紋表示，雖然有些民眾對次氯酸感到陌生，事實上它已經上市多年，是非常成熟的產品，而且被廣泛運應在食品界，作為滅菌和除臭的用途。

自從疫情爆發後，輿論對次氯酸水討論甚多，可惜都沒有提到坊間的次氯酸水萃取方式，主要分成「合成法」、「電解法」和「生成法」，三者在使用及效果上差很大，成本也是天壤之別。

其中，純萃生技堅持採用技術門檻高、最先進科學化製程與設備的「生成法」，製成奈米次氯酸複合鋅離子的發泡錠(即病菌盾)，使殺菌速度更快速、更持久，最重要的是，更溫和、具親膚性。

純萃生技提供給上述店家使用的「發泡錠」，由店家自己用水稀釋(每錠稀釋1,000CC的水)，即時使用穩定性最高，殺菌效果可達99.99％，且可以在30秒內達到殺菌效果，效果還可持續7天；剩餘的次氯酸水若置於陰涼處，有效期限可達30天。

至於使用方式，除了可以用來擦拭食器、桌椅，亦可消毒工作服，幫客人乾洗手也不會傷害肌膚；隨身攜帶噴霧小瓶，若遇到有人劇咳、打噴嚏，還可噴灑於空氣中殺菌。

張益壽表示，由於次氯酸水殺菌後最終會還原成水，相較於會產生殘留的酒精和漂白水，更適合用於對衛生安全要求甚高的場所，諸如餐飲業、育嬰房、幼兒園、醫療院所等。

毗臨福科國中的中科購物廣場業者，包括富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等，與校方同心協力展開防疫大作戰，使用「病毒盾(奈米次氯酸複合鋅離子)」構成防疫一條街，避免成為防疫的死角。記者宋健生/攝影
毗臨福科國中的中科購物廣場業者，包括富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等，與校方同心協力展開防疫大作戰，使用「病毒盾(奈米次氯酸複合鋅離子)」構成防疫一條街，避免成為防疫的死角。記者宋健生/攝影
為了不讓新型冠狀病毒有存在的餘地，店家不約而同使用最高等級的「病毒盾」，全天候在店用消毒滅菌。記者宋健生/攝影
為了不讓新型冠狀病毒有存在的餘地，店家不約而同使用最高等級的「病毒盾」，全天候在店用消毒滅菌。記者宋健生/攝影

生技 疫情 米蘭 新冠肺炎

延伸閱讀

桃園龍德宮四媽祖遶境抵鹿港天后宮 主客都注重防疫

防疫相關謠言暴增 蔡英文臉書提醒「不要以身試法」

紓困特別預算明拍板 防疫隔離假補償金編18億元

不馬虎！ 高雄二手輔具用專業臭氧洗淨機清潔殺菌

相關新聞

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

讀書、追劇 「順時中」居家檢疫絕招

為協助居家隔離、居家檢疫市民生活大小事，台中市政府今成立「台中市居家隔離及檢疫關護中心」並正式上線工作，比中央計畫的3月...

桃園龍德宮四媽祖遶境抵鹿港天后宮 主客都注重防疫

桃園龍德宮四媽祖8天7夜祈安遶境活動，逾千隨香信眾經過迢迢途程，今天（26日）清晨先抵彰化南瑤宮，上午10時到達鹿港天后...

堅持保留燃煤機組 算是綠能政策？

行政院環保署插手介入撤銷台中市環保局廢止台中火力電廠2、3號機組許可證的處分，讓中火可以維持10燃煤機組的調配發電空間，其理何在？台電隸屬於經濟部，經濟部則是中央能源政策的執行者，在總統蔡英文信誓旦旦

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

南投縣再度發生居家檢疫落跑個案，一名居住在南投地區荷蘭籍男子，昨天居家檢疫期未到就與日籍女友人駕車出遊，在台8線169公...

家長憂校園開放運動不利防疫 彰化縣府：各校自行評估

新冠肺炎疫情延燒，學校雖如期開學，嚴格要求落實量體溫、消毒環境，但彰化員林市有家長向員林公所陳情，表示不放心學校晚間開放...

居家檢疫及隔離關懷中心今成立 南投設兩專線提供服務

南投縣決定自明天起成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，跨局處設置「關懷專線」供民眾諮詢及協助，針對配合防疫政策居家檢...

台中200多年樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庒」延期

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大...

黎明幼兒園強制執行案開庭 抗議者法院前高喊捍衛家園

台中市黎明幼兒園拆遷案，歷經多年審理，前年9月更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲...

彰化漁港工程今天破堤通水 後續還缺30多億盼中央支援

地方期盼近30年的彰化漁港興建工程，今天上午在彰濱工業區鹿港區舉行破堤通水儀式，代表內、外海打通，第一階段共投入14.4...

台中助計程車防疫消毒 3/2統一改至文心拖吊場

新冠肺炎疫情防疫，台中市宣導計程車業者自主清潔消毒，日前率全國先加碼免費消毒服務，至今完成上千輛計程車，階段性滿足業者緊...

彰化埔鹽風鈴木 夢幻粉紅大爆發

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表示，這顆紅花風鈴木這幾年雖有開花，但都不算最美，今年粉紅花朵大爆發，連他都相當意外，預計花期還有2周，想賞花的民眾可以把握機會。

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。