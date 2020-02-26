南投縣15名學童滯留國外 學校做好補課規畫

國中小學25日開學，南投縣仍有15名學童滯留在大陸等國外疫區，仍未回國，加上未來居家檢疫時間，對課程學習影響不少，南投縣教育處今天要求各校針對未回國或發燒影響的學生，規畫補課計畫，讓他們回到校園後，盡快趕上學習進度。

開學第二天，南投縣今天有5名國中生、7名小學生發燒，均要求學生不要到校上課，要求就醫治療，沒有發燒或呼吸道症狀後再就學。而教育處統計，截至昨天為止，南投縣還有15名國小學生滯留在大陸和其他疫區。

教育處表示說，受到疫情影響，除了延後2星期開學，部分學生因為發燒在家，暫時無法上課。而滯留在大陸等地區的15名學生，未來返台後，也需要居家檢疫14天，因此會出現學生學習進度不一的狀況，因此，要求各校做好補課準備，讓學生能趕上課程進度。

開學後學生每天在校園活動，校園防疫更重要，南投縣教育處表示，南投縣七成以上是小校，因此由各校因地制宜，建議加強消毒頻率，尤其是小學，得請老師幫忙清潔消毒教室門把、開關、課桌椅等，校園內則由校工負責消毒。