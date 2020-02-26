讀書、追劇 「順時中」居家檢疫絕招

為協助居家隔離、居家檢疫市民生活大小事，台中市政府今成立「台中市居家隔離及檢疫關護中心」並正式上線工作，比中央計畫的3月1日還提前上路。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中前往視察，致詞時還說，居家隔離、居家檢疫是必須守的防線，也許有幾本書還未讀、幾個劇還沒看，這時正可以進行。

陳時中還說，中央流行疫情指揮中心20日才發文，台中市政府今天就成立關護中心，絕對不是這5天才做，一定是本來就有這樣的警覺心。

市長盧秀燕說，關護中心有專人可針對緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，必要時協助環境消毒、身心障礙或行動不便獨居者生活協助等。需要的人可撥打專線04-22289111分機21696、21697、21698，由專人提供諮詢。

民政局長吳世瑋也指出，市府也特別提供居家隔離、居家檢疫民眾一份「關護包」內有口罩、體溫計、關護中心服務資訊、市長關懷信、衛教資訊及電子書單等，讓民眾快速了解關護中心服務項目。