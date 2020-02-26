桃園龍德宮四媽祖遶境抵鹿港天后宮 主客都注重防疫

桃園龍德宮四媽祖8天7夜祈安遶境活動，逾千隨香信眾經過迢迢途程，今天（26日）清晨先抵彰化南瑤宮，上午10時到達鹿港天后宮，受到天后宮熱情相迎，晚間則住宿香客大樓，為因應新冠肺炎疫情，天后宫事先消毒，香客也都量體溫，主客都恰如其分。

由於新冠肺炎疫情持續擴大，加上韓國新天地教會集會造成疫情失控， 這兩天來，社會各界均籲請大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮取消或延後進香遶境活動，以免發生群聚效應，卻有人士將矛頭指向正在辦祈安遶境活動的龍德宮，造成原本預定今天來鹿港天后宮接駕的桃園市長鄭文燦取消行程。

鹿港天后宮主委張偉東對於龍德宮四媽祖此次祈安遶境活動遭到扭曲，大抱不平，他說，龍德宮四媽祖此次8天7夜祈安遶境活動，今天來鹿港天后宮是第四天，而外界要求停辦宗教活動則是這兩、三天的事，其實遶境活動已經進行，總不能突然叫停，以此來苛責龍德宮實在有失厚道，如果在未成行前，即有停辦的聲音，想必龍德宮也會基於防疫，從善如流。

張偉東說，天后宮與龍德宮也都十分注重防疫，龍德宮信眾今晚住宿的天后宮香客大樓，都是先經過全面消毒，信眾也都要量體溫，並做辨識，善盡防疫責任，也做了最好示範。