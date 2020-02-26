聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園龍德宮四媽祖遶境抵鹿港天后宮 主客都注重防疫
桃園龍德宮四媽祖8天7夜祈安遶境活動，逾千隨香信眾經過迢迢途程，今天（26日）清晨先抵彰化南瑤宮，上午10時到達鹿港天后宮，受到天后宮熱情相迎，晚間則住宿香客大樓，為因應新冠肺炎疫情，天后宫事先消毒，香客也都量體溫，主客都恰如其分。
由於新冠肺炎疫情持續擴大，加上韓國新天地教會集會造成疫情失控， 這兩天來，社會各界均籲請大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮取消或延後進香遶境活動，以免發生群聚效應，卻有人士將矛頭指向正在辦祈安遶境活動的龍德宮，造成原本預定今天來鹿港天后宮接駕的桃園市長鄭文燦取消行程。
鹿港天后宮主委張偉東對於龍德宮四媽祖此次祈安遶境活動遭到扭曲，大抱不平，他說，龍德宮四媽祖此次8天7夜祈安遶境活動，今天來鹿港天后宮是第四天，而外界要求停辦宗教活動則是這兩、三天的事，其實遶境活動已經進行，總不能突然叫停，以此來苛責龍德宮實在有失厚道，如果在未成行前，即有停辦的聲音，想必龍德宮也會基於防疫，從善如流。
張偉東說，天后宮與龍德宮也都十分注重防疫，龍德宮信眾今晚住宿的天后宮香客大樓，都是先經過全面消毒，信眾也都要量體溫，並做辨識，善盡防疫責任，也做了最好示範。
桃園龍德宮遶境隊伍雖然龐大，隊伍長達數百公尺，卻是井然有序， 先在文武廟集結，由彰化縣長王惠美接駕，沿途受到民眾熱情歡迎，然後抵達天后宮，由廟方人員接待，香客們向湄洲媽祖頂禮叩拜，祈福平安如意 ，進而促進兩宮廟交流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言