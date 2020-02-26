居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

南投縣再度發生居家檢疫落跑個案，一名居住在南投地區荷蘭籍男子，昨天居家檢疫期未到就與日籍女友人駕車出遊，在台8線169公里天祥稚暉橋被攔查，警方發現該外籍男子是目前列管的居家檢疫對象，還差2天就解禁，南投縣衛生局下午專人送達裁處書交由男子簽名， 通知依違反傳染病防治法裁罰新台幣1萬元。

南投衛生局指出，荷蘭籍男子目前被當地衛生局列管，從2月14日居家檢疫至27日，雖然距離解禁只剩2天，但是卻未按規定擅離南投住所，昨天攜同美麗的日籍女友一同租車前往花蓮，行經太魯閣國家公園中橫天祥路段稚暉橋時，被花蓮警方接獲通報攔查，當場通報花蓮縣衛生局，用專車送往北部強制檢疫地點。

南投衛生局表示，這是繼本月21日依違反傳染病防治法，對另一位本國男子兩度於檢疫期間擅離檢疫處所，先是環島5、6天後，又一次逃跑的居家檢疫者，當時處以最高的15萬元罰鍰。

而對荷蘭籍男子處以1萬元罰金，會有輕重上的不同，主要是針對該男子的居家檢疫只剩兩天，且兩人是租車出遊，對傳染環境的安全影響並不大，並不清楚前一位受重罰的情況，在衛生局將裁處書翻譯成英文後，親筆簽名受罰。