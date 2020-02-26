家長憂校園開放運動不利防疫 彰化縣府：各校自行評估

新冠肺炎疫情延燒，學校雖如期開學，嚴格要求落實量體溫、消毒環境，但彰化員林市有家長向員林公所陳情，表示不放心學校晚間開放給民眾使用，擔心成為防疫漏洞，希望因應疫情暫時關閉校門，彰化縣教育處指出，目前只要求各校不外借室內場館供外界到4月底，但校園戶外空間晚間或假日是否開放，由各校自行決定。

員林市林姓家長說，學生到到校，師生為防疫盡可能做到滴水不露，但許多學校到晚上以及周末仍開放讓民眾使用操場、遊戲區以及廁所，擔心不特定人隨意進出校園，不利防疫；但黃姓家長說，若只是在戶外空間影響應不大，學校讓居民有固定的運動空間，敦親睦鄰很合理。

員林國小校長蕭勝斌說，教育處目前未規定禁止民眾晚間進出操場活動，學校仍開放居民使用，防疫期間班級空間每天會自行消毒，公共空間則是一星期消毒1、2次。

教育處長陳逸玲說，開學後要求縣內國中小學校室內場館、教室都不外借到4月底，主要擔心在密閉空間，也難以掌握進出的人員，但學校晚間或假日是否開放給居民使用、運動，因各校的狀況不同，有的地方進出居民固定，甚至連里長也會協助巡視，由各校的防疫小組討論決定是否開放。