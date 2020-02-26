堅持保留燃煤機組 算是綠能政策？

行政院環保署插手介入撤銷台中市環保局廢止台中火力電廠2、3號機組許可證的處分，讓中火可以維持10燃煤機組的調配發電空間，其理何在？台電隸屬於經濟部，經濟部則是中央能源政策的執行者，在總統蔡英文信誓旦旦說台灣不缺電，台電卻堅持保留10部機組的運轉空間，其間矛盾，令人不解。

燃煤發電與綠色能源政策，可說是完全相逆的兩條路。就世界潮流而言，減煤、乃至除煤發電以減少碳排放，才是真正的「綠能政府」。總統蔡英文去年10月曾宣稱，她上任時備轉容量率僅1.64%，去年夏季以來都已能保持在10%的水準，「台灣不缺電」，是一個不必爭辯的事實。既然如此，為何燃煤機組須全數保留？

台電中火一再強調，雖然保留10部機組，但一定會減煤降載，符合減煤及環保要求。但事實上，若無中部民意的強烈反映，台中市政府的強力要求，中火從不思降載，也從未考慮多數全球先進國家除煤減碳的趨勢。

去年，在台中市環保局落實查核下，中火為減少PM2.5空污，竟在排放水中增加了許多危害人體健康的污染源。台電以要有時間改善水污染為由，認為中市環保局是在找麻煩。但在造成水污染之前，不就代表空氣污染更多了嗎？如此簡單的邏輯，台電卻還一再的護航中火。

既然台灣不缺電，卻又不斷增加燃氣機組，蔡政府應該公開說明，何時要跟上世界腳步，將燃煤機組逐年除役，以還給中部民眾乾浄的天空與清潔的空氣？否則，繼續堅持保留燃煤機組，以便在應急時想拿中部民眾的肺當清淨機，不怕中部民眾反彈，繼續封殺民進黨嗎？

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