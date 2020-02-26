快訊

阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

堅持保留燃煤機組 算是綠能政策？

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台電中火堅持保留所有燃煤機組，與世界潮流與綠能政策背道而馳。（photo by 台中市政府新聞局）
台電中火堅持保留所有燃煤機組，與世界潮流與綠能政策背道而馳。（photo by 台中市政府新聞局）

行政院環保署插手介入撤銷台中市環保局廢止台中火力電廠2、3號機組許可證的處分，讓中火可以維持10燃煤機組的調配發電空間，其理何在？台電隸屬於經濟部，經濟部則是中央能源政策的執行者，在總統蔡英文信誓旦旦說台灣不缺電，台電卻堅持保留10部機組的運轉空間，其間矛盾，令人不解。

燃煤發電與綠色能源政策，可說是完全相逆的兩條路。就世界潮流而言，減煤、乃至除煤發電以減少碳排放，才是真正的「綠能政府」。總統蔡英文去年10月曾宣稱，她上任時備轉容量率僅1.64%，去年夏季以來都已能保持在10%的水準，「台灣不缺電」，是一個不必爭辯的事實。既然如此，為何燃煤機組須全數保留？

台電中火一再強調，雖然保留10部機組，但一定會減煤降載，符合減煤及環保要求。但事實上，若無中部民意的強烈反映，台中市政府的強力要求，中火從不思降載，也從未考慮多數全球先進國家除煤減碳的趨勢。

去年，在台中市環保局落實查核下，中火為減少PM2.5空污，竟在排放水中增加了許多危害人體健康的污染源。台電以要有時間改善水污染為由，認為中市環保局是在找麻煩。但在造成水污染之前，不就代表空氣污染更多了嗎？如此簡單的邏輯，台電卻還一再的護航中火。

既然台灣不缺電，卻又不斷增加燃氣機組，蔡政府應該公開說明，何時要跟上世界腳步，將燃煤機組逐年除役，以還給中部民眾乾浄的天空與清潔的空氣？否則，繼續堅持保留燃煤機組，以便在應急時想拿中部民眾的肺當清淨機，不怕中部民眾反彈，繼續封殺民進黨嗎？

【更多精采內容，詳見

中火 台電 台中市

延伸閱讀

還沒3月氣溫已破30度 經部：今夏備轉容量率目標10%

中火機組許可證已到期 中市府預估明發8張展延許可

環署撤中火處分 中市斥過界

環保署撤銷中市府處分 台電：贊同、中火擴大降載

相關新聞

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

南投縣再度發生居家檢疫落跑個案，一名居住在南投地區荷蘭籍男子，昨天居家檢疫期未到就與日籍女友人駕車出遊，在台8線169公...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

堅持保留燃煤機組 算是綠能政策？

行政院環保署插手介入撤銷台中市環保局廢止台中火力電廠2、3號機組許可證的處分，讓中火可以維持10燃煤機組的調配發電空間，其理何在？台電隸屬於經濟部，經濟部則是中央能源政策的執行者，在總統蔡英文信誓旦旦

家長憂校園開放運動不利防疫 彰化縣府：各校自行評估

新冠肺炎疫情延燒，學校雖如期開學，嚴格要求落實量體溫、消毒環境，但彰化員林市有家長向員林公所陳情，表示不放心學校晚間開放...

居家檢疫及隔離關懷中心今成立 南投設兩專線提供服務

南投縣決定自明天起成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，跨局處設置「關懷專線」供民眾諮詢及協助，針對配合防疫政策居家檢...

台中200多年樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庒」延期

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大...

黎明幼兒園強制執行案開庭 抗議者法院前高喊捍衛家園

台中市黎明幼兒園拆遷案，歷經多年審理，前年9月更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲...

彰化漁港工程今天破堤通水 後續還缺30多億盼中央支援

地方期盼近30年的彰化漁港興建工程，今天上午在彰濱工業區鹿港區舉行破堤通水儀式，代表內、外海打通，第一階段共投入14.4...

台中助計程車防疫消毒 3/2統一改至文心拖吊場

新冠肺炎疫情防疫，台中市宣導計程車業者自主清潔消毒，日前率全國先加碼免費消毒服務，至今完成上千輛計程車，階段性滿足業者緊...

彰化埔鹽風鈴木 夢幻粉紅大爆發

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表示，這顆紅花風鈴木這幾年雖有開花，但都不算最美，今年粉紅花朵大爆發，連他都相當意外，預計花期還有2周，想賞花的民眾可以把握機會。

228假期逛台中百貨商圈 警祭「強制右轉」防壅塞

因應228和平紀念日的連續假期，台中市警局交通大隊的交通疏導規劃以以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路...

網路民調一面倒 超過9成反對舉辦大甲媽遶境

大甲媽祖遶境在此時到底該不該辦？網路上兩項民調都顯示，超過9成的投票民眾都認為不應該舉辦。

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。