配合新冠肺炎防疫 台中樂成宮遶境延期

武漢肺炎疫情未歇，原本昨天還表示將如期舉行遶境活動的台中樂成宮今天表示，配合政府防疫，今年預定3月24日舉辦的遶境活動確定延期。

位於台中市東區的旱溪樂成宮，每年固定農曆三月初一起駕，舉辦旱溪媽大屯十八庄遶境活動，在台中市境內遶境天數達22天，已有近200年歷史，今年原先預計國曆3月24日至4月14日舉辦。

樂成宮今天在臉書粉絲團貼文表示，今年遶境期間適逢武漢肺炎疫情嚴峻，遶境活動延期舉辦，未來是否有遶境規劃，將配合國家防疫政策腳步進行研議。

廟方指出，台中旱溪樂成宮遶境十八庄活動已舉辦198年，今年邁入第199年，並列入台中市政府民俗類無形文化資產，最主要的目的是希望媽祖慈悲，為地方祈安植福，庇佑眾生。

樂成宮董事長郭松益接受中央社記者訪問時表示，遶境活動起駕人數眾多，擔心信眾參與活動、吃東西群聚，若不慎感染就不好了，廟內現在也注重消毒工作。

對於臨時決定遶境延期，郭松益說明，原先遶境需用的物品與廣告都已預訂，考量臨時喊停對廠商感到不好意思，因此昨天未變動；但今天看到很多宮廟都取消或延期，且內政部長徐國勇呼籲防疫，加上網路上接到許多信眾建議延期，因此內部討論後，同意延後舉辦。

至於大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將如期籌辦，郭松益說，各宮廟有各自董監事的意願，不方便評論，樂成宮會全力配合政府政策，待政府宣布疫情穩定時，再來商討舉辦。