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衛生單位呼籲校園內勤洗手 可有效預防新冠肺炎病毒

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
避免開學後群聚感染，衛生主管機關仍呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供
避免開學後群聚感染，衛生主管機關仍呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供

開學後預防新冠肺炎病毒，各校在開學前雖已做好防疫準備工作，衛生主管機關仍呼籲做好校園內消毒、勤洗手外，更建議同學下課後，還是要先洗手再回家，可避免將病菌帶回家中；倘家中若有年長者、慢性病或抵抗力較弱者(如嬰幼兒)，洗手返家尤為重要，若是返家後能換上衣物也可以隔絕由外帶回的病菌。

南投縣衛生局指出，目前確定新型冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，除了近距離、密閉空間、長時間接觸人群可考慮戴口罩外，「勤洗手」是預防傳染病（病菌、病毒）最簡單、最有效又經濟的方法。

因應新冠肺炎疫情，建議學校注意教室環境衛生及通風外，更要不時進行同學的體溫量測，及注意是否有發燒，咳嗽或呼吸困難等不適症狀監測，並教導學生遵守洗手5時機，分別是吃東西前、看病前後、如廁後、咳嗽及打噴嚔後、任何時候手部髒時，盡量避免用手觸摸眼、口、鼻，可減低病菌、病毒造成身體傷害。

而正確洗手包含「濕、搓、沖、捧、擦」五個步驟，雙手擦上肥皂，搓洗雙手之手心、手背、手指、指尖、指甲及手腕最少要洗 20秒，包含手腕、手掌和手指，均要用清水將雙手徹底沖洗乾淨，再用擦手紙包著水龍頭關閉水龍頭，最後一定要以擦手紙將雙手擦乾。

避免開學後群聚感染，衛生主管機關仍呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供
避免開學後群聚感染，衛生主管機關仍呼籲做好校園內消毒、勤洗手。圖／南投衛生局提供

新冠肺炎 衛生局 咳嗽

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