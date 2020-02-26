居家檢疫及隔離關懷中心今成立 南投設兩專線提供服務

南投縣決定自明天起成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，跨局處設置「關懷專線」供民眾諮詢及協助，針對配合防疫政策居家檢疫、居家隔離者，因14天暫時限制不得外出時，生活上可能有些許不便，進行對象追蹤管理外，也提供服務關懷。

南投縣政府指出，全縣居家檢疫者目前累計有546人，其中解除列管者289人，持續關懷者257人，居家隔離累計有45人，其中解除列管者44人，持續隔離者1人，依據中央流行疫情指揮中心訂定具感染風險民眾追蹤管理機制指示，進行14天的居家檢疫及居家隔離。

關懷服務中心表示，未來衛生局提供防疫資訊、醫療協助、用藥及心理關懷；民政處由村里長或村里幹事每日進行電話關懷及生活協助，如電訪未接，即會同衛生單位、警政單位到場查訪；社會及勞動處提供獨居無親友者送餐服務；環保局則協助有需求家戶垃圾清運及環境清消。