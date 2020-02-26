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民團籲處理黎明幼兒園強拆案 中市府：尊重司法

中央社 / 台中26日電
台中市黎明幼兒園拆遷案，更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，台中黎明幼兒園成員、台灣土地正義行動聯盟等成員到法院抗議，高喊「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」。 聯合報系記者白錫鏗／攝影
台中市黎明幼兒園拆遷案，更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，台中黎明幼兒園成員、台灣土地正義行動聯盟等成員到法院抗議，高喊「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」。 聯合報系記者白錫鏗／攝影

台中黎明自辦重劃會向法院聲請執行拆除黎明幼兒園，台中地院今天召開調查庭，自救會與公民團體在場外陳情聲援，要求市府處理強拆問題；市府回應，尊重司法見解和判決。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，幼兒園園長林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、市府出面協調與調查重劃會等訴求，還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍座車，並到總統府前抗議。

幼兒園目前與重劃會有2個官司，包括自救會提出配地無效的案件三審敗訴，但是重劃會中有14人涉弊被起訴，已經提出再審；重劃會則另提出拆屋告訴，台灣高等法院台中分院更三審判決幼兒園敗訴，幼兒園正上訴中。

重劃會2018年向台中地院提供擔保，聲請執行拆除黎明幼兒園，但重劃會去年提出緩拆，期限到上月18日止，台中地院今天召開調查庭，並通知林金連說明，但林金連未到場，委由律師出席，幼兒園自救會、台灣土地正義行動聯盟等團體成員，則在法院外拉白布條聲援陳情。

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈表示，台中市長盧秀燕上任後，看不見市府有任何誠意處理黎明幼兒園遭受的強拆迫遷，面對人民的抗爭持續卸責，卻不願對2008年中市府粗糙核定重劃計畫的錯誤作為，負起任何責任。

李蔚慈說，林金連今天原本也要出席抗爭活動，但昨天晚上卻失蹤，希望對方不要想不開，她認為市府必須面對，並處理幼兒園遭受的重劃迫遷，若仍要與財團繼續侵害人民的居住、生存權利與尊嚴，那人民勢必會繼續抗爭到底。

市府地政局表示，黎明自辦市地重劃區為自辦重劃案件，市府依法監督、依法審查，超過9成地主已完成配地，至於黎明幼兒園拆遷案，目前地主與重劃會間爭議事項已進入民事訴訟，市府尊重司法見解和判決，後續將依司法判決結果辦理。

幼兒園 自救會 司法

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