台中200多年樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庒」延期

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大典，也取消鑽轎底和摸轎，避免人潮聚集，鑾轎也不進民宅。盧秀燕下午表示，「鎮瀾宮如果不能夠保證信徒疫情的安全，應該要重新考慮。」

台中市東區樂成宮的「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」延續近200年，昨天宣佈今年是在國曆3月24日至4月14日，遶境主要是室外活動，仍持續舉辦，但聚餐等項目取消。

不過，傍晚樂成宮發出聲明表示，「台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庒，今年為了配合政府共同防疫措施，慎重決定延期舉辨、將依國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再行通知確定辦理日期、所有廣告也都暫停。」