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黎明幼兒園強制執行案開庭 抗議者法院前高喊捍衛家園

聯合報 / 記者白錫鏗洪敬浤／台中即時報導
台中市黎明幼兒園拆遷案，更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，台中黎明幼兒園成員、台灣土地正義行動聯盟等成員到法院抗議，高喊「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」。記者白錫鏗／攝影
台中市黎明幼兒園拆遷案，更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，台中黎明幼兒園成員、台灣土地正義行動聯盟等成員到法院抗議，高喊「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」。記者白錫鏗／攝影

台中市黎明幼兒園拆遷案，歷經多年審理，前年9月更三審判決黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，今天上午由司法事務官（就強制案件召開調查庭。黎明幼兒園前園長林金連未到庭，委由律師陳述意見。台中黎明幼兒園成員、台灣土地正義行動聯盟等成員到法院抗議，高喊「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」。

台中市政府地政局表示，黎明自辦市地重劃區為自辦重劃案件，市府依法監督、依法審查，超過9成地主已完成配地，有關黎明幼兒園拆遷案，目前地主與重劃會間爭議事項已進入民事訴訟，市府尊重司法的見解和判決，後續將依司法判決結果辦理。

台中高分更三審於2018年9月日宣判黎明幼兒園敗訴，前園長林金連不服判決，當時他激憤的說「上訴到底、抗爭到底」、「我要以生命抗爭」，果於2018年11月初，他騎腳踏車撞市長林佳龍的座車受傷，與他四處求救無援，黎明幼兒園敗訴有關。林金連已提起上訴，由最高法院審理中。

黎明幼兒園敗訴後，台中市黎明自辦市地重劃區重劃會提供擔保，向法院聲請假執行，今天上午由台中地院司法事務官就強制執行案件召開調查庭，但林金連今天未到庭，委由律師陳述意見。

台中黎明幼兒園、台灣土地正義行動聯盟、石岡反徵收自救會等成員到法院抗議。抗議民眾高舉寫著「 市府財團共犯掠地、捍衛家園不會妥協」的白布條。

台灣土地正義行動聯盟理事林蔚慈表示，在這一年當中看不見台中市政府有任何誠意欲處理黎明幼兒園所遭受的強拆迫遷，面對人民的抗爭持續推諉卸責，不願對2008年中市府粗糙地核定重劃計畫之錯誤作為負起任何責任，卻使得財團利用各種不正當及規避法律的手段剷除人民的家園與生存權利。

又就去年3月，台中地檢署針對長億集團楊文欣及黎明重劃會相關人士之起訴內容，其中不乏灌人頭、虛報重劃經費之手段，顯而易見的是，正是使財團與地方派系輕易地主導重劃會的進行與從中謀取極大的暴利，如此掠奪的卻是建立在侵害人民受保障的居住權利與生存權利之上，台中市政府長期就重劃亂象卻對此情形睜一隻眼閉一隻眼，更在市府應把關的計畫核定上放水通行，儼然是土地掠奪的共犯結構。

林蔚慈等人，強烈呼籲市長盧秀燕與台中市政府必須面對並處理黎明幼兒園遭受的重劃迫遷，若仍要與財團繼續侵害人民的居住、生存權利與尊嚴，那人民勢必也會繼續抗爭到底，不會對違法的重劃暴力妥協！

幼兒園 台中市 司法

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