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南投受天宮帝爺公誕辰照辦 敦和宮保留炮轟財神

中央社 / 南投縣26日電

農曆3月有玄天上帝、財神爺誕辰，供奉玄天上帝的松柏嶺受天宮慶典將照辦；至於草屯鎮敦和宮財神爺廟遶境「應該會」照常舉行，但縮小規模，保留「炮轟財神爺」驅趕瘟疫。

武漢肺炎疫情未歇，外界憂慮大甲鎮瀾宮媽祖遶境等宗教民俗活動成防疫漏洞，相關活動是否停辦成關注焦點，接下來還有農曆3月3日玄天上帝誕辰，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是供奉北極玄天上帝的全台級大廟，廟方每年舉辦慶典，總吸引萬名信徒自各地湧入。

受天宮今天表示，為因應武漢肺炎防疫，不額外增加其他廟會活動，但帝爺公誕辰做壽是年度最重要慶典，仍按照原定計畫，農曆3月2日子時起舉辦壽宴、大團拜，並按慣例邀請南投縣長林明溱出席，當天將準備酒精供信眾噴手消毒，也不反對民眾戴口罩。

竹山鎮紫南宮是全台知名土地公廟之一，每年元旦與農曆大年初一的招財錢母，總是吸引數萬人搶拿，農曆正月16日的「吃丁酒」也同樣熱鬧，隨著今年大型活動1月、2月陸續圓滿落幕，接下來的重要活動「紫南宮中秋金雞文化季」因時間還久，目前未傳停辦。

知名財神爺廟的草屯鎮敦和宮表示，考量千名信眾搭遊覽車近距離接觸，原定3月1日到北部友廟會香活動，日前決定取消，至於年度重要活動的農曆3月財神爺誕辰遶境「應該會」照常舉行，但縮小規模、取消友宮聚餐，僅保留街道遶境「炮轟財神爺」以驅趕瘟疫。

位於南投縣埔里鎮的中台禪寺則表示，因應武漢肺炎疫情，即日起，中台禪寺暨所屬各分院、精舍所有禪修課程及活動全面暫停，待疫情趨緩再另行通知恢復活動時間，這段期間訪客請配合戴口罩、量體溫、酒精消毒等防疫措施。

遶境 疫情 肺炎

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