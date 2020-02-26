彰化漁港工程今天破堤通水 後續還缺30多億盼中央支援

地方期盼近30年的彰化漁港興建工程，今天上午在彰濱工業區鹿港區舉行破堤通水儀式，代表內、外海打通，第一階段共投入14.42億元，預計明年4月完工，縣長王惠美指出，後續工程因物價波動，加上很多被減項，還缺30多億元經費，希望中央相關單位能繼續支援。

彰化縣長王惠美在主持儀式時表示，自從彰濱工業區開發以後，彰化沿海的漁港和泊地逐年淤積嚴重，民眾與漁民在冬天常常都在等東北季風漲潮時才能出海，嚴重影響漁民捕漁的時間，特別是在11月烏魚收成的時節，常常因為候潮影響漁貨量。

王惠美說，政府在民國80年開發彰濱工業區，預留50公頃土地興建彰化漁港，回饋在地漁民，縣府93年進行漁港規劃報告，96年通過環評，並向中央提報計畫，歷經多年的爭取，直到2014年11月，獲行政院核定彰化漁港近程第一階段建設計畫，投入經費14.42億元。

王惠美說，期待彰化漁港完成後，將可結合漁業、觀光休閒與綠能，轉型為休閒漁港與綠能運維服務的中心，結合地方觀光產業，實質提升在地漁民捕獲量及收益。

出席通水儀式的行政院農業委員會漁業署副署長王正芳表示，漁業署挹注彰化漁港經費12億多元，除了以漁業為主外，並多元化的開發漁港後續經營，包括漁業休閒、能源政策等部分。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，彰化漁港開發案命運坎坷，漁民與各級民代共同向中央爭取2、30年，才露出一點曙光，希望大家繼續努力。