台中助計程車防疫消毒 3/2統一改至文心拖吊場

新冠肺炎疫情防疫，台中市宣導計程車業者自主清潔消毒，日前率全國先加碼免費消毒服務，至今完成上千輛計程車，階段性滿足業者緊急需求，有效建立防疫觀念。3月2日起將統一在文心拖吊場進行防疫消毒，服務至3月13日止，次氯酸水消毒液持續免費提供，歡迎駕駛多加利用。

交通局長葉昭甫表示，台中市2月17日起率全國之先在文心、崇德拖吊場協助計程車消毒防疫，至今已完成1064輛計程車消毒；交通局停車場每日也免費提供1000cc次氯酸水消毒液，供計程車駕駛人自主消毒，至今有875名計程車駕駛領取。

為了讓防疫資源更妥善調度及運用，3月2日起至3月13日止，免費計程車消毒作業調整周一至周五下午1時至5時，統一在文心拖吊場；次氯酸水消毒液則持續免費提供，請計程車駕駛週周至周五上午9時至12時及下午2時至5時，攜帶執業登記證並自備1000cc以下不透光容器至交通局裝取。

讓民眾方便辨識已消毒完成的計程車，交通局已印製專屬告示貼紙，提供計程車駕駛索取張貼，讓民眾安心搭車；另外，市府也已針對業者展開消毒用酒精需求調查，後續將向中央提出相關建議，加強消毒酒精配售。

另外，配合中央防疫口罩政策，3月起，計程車駕駛一周最多可購買7片口罩，並於7天後再行購買。

請駕駛向所屬車隊、車行或合作社詢問購買；未加入車隊的個人車行駕駛，周一至周五上午9時至下午4時向台中市計程車客運商業同業公會，地址台中市北區錦華街45號、電話：04-22338649、台中市汽車駕駛員職業工會，地址：西屯區漢口路二段19號、電話：04-23131501、大台中汽車駕駛員職業工會，地址：豐原區同安街215號電話：04-25223907購買。